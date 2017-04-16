85 yaşında sandığa koştu

Amasra’nın Bedesten mahallesinde oturan 85 yaşındaki Mehmet Gül, sabah namazının ardından oy kullanacağı 1008 numaralı sandığın bulunduğu Fatih Sultan Mehmet İlk Öğretim Okuluna geldi. Sandık görevlilerinin dahi henüz gelmeye başladığı 6.45 de Okula gelen Mehmet Gül Oy kullanacağı 1008 numaralı sandığın bulunduğu sınıfın kapısında beklemeye başladı. Okul merdivenlerine oturarak oy kullanma saatini bekleyen Gül oyunu kullandıktan sonra, "Sabah namazından sonra eve gitmeden oyumu kullanayım dedim herkes oyunu kullansın bu bir görev” dedi.