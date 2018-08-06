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06 Ağustos 2018 14:12

9 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

Bartın’da arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için ırmağa giren 9 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

9 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

06 Ağustos 2018 14:12


Edinilen bilgiye göre, Tolga Ateş (9) serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte Kozcağız beldesinde bulunan ırmağa girdi. Ateş’in sudan çıkmadığını gören arkadaşları çevredekilerden yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar suyun içinde kaybolan 9 yaşındaki çocuğu aramaya başladı. Yarım saatlik arama sonucunda sudan çıkartılan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı duyan Ateş’in yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.




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