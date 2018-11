Aç kalan su samuru balıkçıların tuttuğu balığın peşinden kıyıya geldi

Bartın'ın Amasra ilçesinde, arkadaşları ile balık tutan doktor, yakaladığı istavritin peşinden gelen su samuru ile karşılaştı. Kendisinden kaçmayan su samurunu tuttuğu balıklarla besleyen doktor, yaşadığı anları cep telefonuna kaydetti.

Bartın'ın Amasra İlçesinde mendirek mevki'inde akşam saatlerinde arkadaşları ile balık tutan Bartın Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Doktor Muammer Beslen, yakaladığı istavritin peşinden gelen su samuru sürprizi ile karşılaştı. Su samurunun aniden ortaya çıkması ile ilk önce korkan Beslen, daha sonra yakaladıkları balıklarla su samurunu besledi. Beslen, yaşadığı anı cep telefonuna da an be an kaydetti.

Tuttukları balığı kıyıya çekerken denizde bir hareketlilik olduğunu ve su samurunun balığın peşinden kayanın üzerine atladığını belirten Beslen, “Ummadığımız bir olay başımıza geldi. Balık tutmak için gitmiştik. Tuttuğumuz istavriti kıyıya çekerken, bir hareketlilik oldu. Biz ilk önce büyük bir balık yakaladık zannettik. Sonradan kayanın üstüne bir su samuru atladı. Onu görüntüleme şansımız da oldu. Bizden kaçmadı. Acıkmış, yanımızda yarım kilo istavrit vardı. Onlarla besledik. Bu hayvanları denizlerimizde görmek büyük mutluluk. Özellikle böyle nadir görülen canlılara yaşama fırsatı vermemiz lazım. Bunlar insanlara zararlı olmayan canlılar. Zaman zaman bu hayvanlar kıyılara geliyorlar ve ağlardaki balıklarla beslenmeye çalışıyorlar. Ağları parçaladıkları için onların öldürülmeye çalışıldığını öğreniyoruz. Denizi bu canlılarla ortak paylaşmamız lazım. Yiyecekleri ufak tefek balıklara engel olmamamız gerekiyor. Yine yunusların öldürüldüğünü öğreniyoruz. Balıkçı arkadaşlardan ricam bize zararı olmayan bu canlıların yaşamasına imkan tanıyalım” dedi.