AFAD çamura saplanan inek için seferber oldu

Bartın Merkeze bağlı Çakırömerağa Köyü’nde yol kenarında bulunan su kanalına düşen inek çamura saplanarak mahsur kaldı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen AFAD ekipleri, ineği saplandığı çamurdan 1 saatlik bir çalışmanın ardından kurtarabildi.

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Konuyla ilgili açıklama yapan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nurhan Doğruöz, "İlimiz Çakırömerağa Köyü mevkiinde çamura saplanan inek ihbarı alınması üzerine olay yerine giden ekibimiz yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ineği kurtarıp sahiplerine teslim etmiştir" dedi.