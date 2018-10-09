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Ağaçta mahsur kalan kedi için seferber oldular

Bartın’da ağaçta mahsur kalan kedi, uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekipleri tarafından kurtarılabildi.

Bartın'da ağaçta mahsur kalan kedi, uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekipleri tarafından kurtarılabildi.


Edinilen bilgilere göre, Orduyeri Mahallesi Ordu Yeri Caddesinde gezmeye çıkan vatandaşlar, cadde üzerinde bulunan ağaçlık alanda duydukları kedi sesinin olduğu bölgeye gidince ağaçta bir kedinin mahsur kaldığını gördü. Kendi çabalarıyla uzun süre hayvanı kurtarmaya çalışan bölge sakinleri bir sonuç alamayınca durumu Bartın İtfaiyesine bildirdi. Ağaçlık alana gelen ekipler, kediye ancak itfaiye merdiveni ile ulaşabildi. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan kedi koruma altına alındı. Olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi.

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