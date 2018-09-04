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04 Eylül 2018 12:00

Ağdacı Mahallesi sakinleri belediyede

Bartın’ın Ağdacı Mahallesi Muhtarı Ahmet Zengin, mahalle sakinleriyle birlikte Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ı ziyaret etti.

Ağdacı Mahallesi sakinleri belediyede

04 Eylül 2018 12:00


Ziyarette mahallelerine verilen hizmetlerden dolayı Başkan Akın’a teşekkür ederek başlayan Muhtar Ahmet Zengin ve mahalle sakinleri, başkana belediyeden talep ettikleri yeni çalışmaları ve önerilerini de ilettiler. Başkan Akın ise konuşmasında, ziyaret dolayısıyla mutluluk duyduğunu belirterek mahalle muhtarlarıyla hep istişare ve iletişim halinde olup, vatandaşlardan gelen talep ve ihtiyaçları hızla karşılamaya ve her zaman emirlerine amade olmaya devam edeceklerini söyledi. Akın konuşmasında, “Bizler mahallelerimizin ihtiyaçlarının tespiti ve hizmetlerin kesintisizce ulaşması için mahalle muhtarlarımızla hep iletişim ve istişare halindeyiz. Gerek muhtarlarımız aracılığıyla ulaşan talepler, gerekse karşılıklı ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın bizlere ilettiği talepler imkânlarımızda elverdiği sürece bizler için emirdir. Kentte hayatı kolaylaştırmak için gece gündüz demeden çalışarak halkımıza en güzel şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.




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