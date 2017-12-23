AK Parti Bartın 6. Olağan İl Kongresi başladı

Olağan İl Kongresi Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla başladı.

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Bartın 6. Olağan İl Kongresi için kente geldi. Ömer Tepesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongre Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Bartın, Karabük ve Zonguldak milletvekilleri, il başkanları, belediye başkanları ve partililer katıldı.

"Türkiye, bu coğrafyada operasyona izin vermiyor. Bunun için hedefte"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, dünyanın yeni bir dönemeçte olduğuna vurgu yaptı. Eker, "Dünya yeni bir dönemeçte. Birinci Dünya Savaşının komplikasyon ve tezahürleri devam ediyor. Bizim de üzerinde bulunduğumuz coğrafya, Türkiye’nin bulunduğu coğrafya üzerinde hesaplar yapılıyor. Şer odakları bu toprakların üzerinde yeni harita değişiklikleri planları yapıyor. İslam’ın ilk kıblesi Kudüs şehri üzerinde planlar yapılıyor. Bütün bu planlara karşı Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karşı duruyor. Bu planlara itiraz ediyor. Türkiye Cumhuriyeti bu coğrafyada operasyon yapmaya müsaade etmez diyor. Türkiye bunun için hedefte, AK Parti bunun için hedefte. Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bunun için hedefte. Ama yağma yok. Türkiye, hafızasını kazandı. Türkiye’nin aklı başına geldi. Türkiye’de 2001 yılından bu yana milletin yaklaşık 200 yıldır beklediği AK Parti var. AK Parti’nin teşkilatları var. Bütün AK Parti bütün milletimiz dünyaya mesaj veriyor. Birlikteyiz, dimdik ve ayaktayız. Ne kutsal değerlerimizi başkalarına peşkeş çektiririz ne de operasyon yaptırırız. Sevgili Kudüs Türkiye seni unutmadı" diye konuştu.

"Türkiye tarih yazmaya devam ediyor"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin tarih yazmaya devam ettiğine vurgu yaptı. Çavuşoğlu, "Sizler bugün burada tesadüfen bulunmuyorsunuz. Gelecek Türkiye’nin sorumluluğunu omuzlarına sırtlanmış, hem bölgesel hem de küresel güçte rol alan, masaya yumruğunu vuran bu bölgede adım atıldığında ben de varım burada diyebilen aktörler olarak bulunuyorsunuz. Kendinizle ne kadar gurur duysanız azdır" dedi.

Kongre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongreyi tebrik eden video konuşmasıyla devam etti.