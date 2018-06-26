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26 Haziran 2018 17:41

AK Parti itiraz etti, Bartın’da oylar yeniden sayılacak

AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, Bartın il genelinde seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini ve oyların yarın yeniden sayılacağını açıkladı.

AK Parti itiraz etti, Bartın’da oylar yeniden sayılacak

26 Haziran 2018 17:41


24 Haziran 2018 günü yapılan 27. dönem milletvekili seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında Bartın’da AK Parti 1, CHP de 1 mileltvekili çıkartmıştı. AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, 5 bine yakın geçersiz oy olduğunu yaklaşık 2 bin 500 oy farkı bulunduğunu bu sebeple de mahkemeye yaptıkları itirazın kabul edildiğini açıkladı.


İHA’ya konuşan Bartın İl Başkanı Kalaycı, "2 bin 500 küsür gibi bir oy farkı var. Ama 5 bine yakın da geçersiz oy var. Onların sayılmasını istedik tekrar. O yüzden tekrar sayılsın bir bakalım dedik. İtirazımız oldu, mahkeme kabul etti. Yarın itibariyle oylar yeniden sayılacak" ifadelerine yer verdi.


Öte yandan il genelinde yapılan itirazlar doğrultusunda yarın Bartın merkez ve ilçelerinde oyların yeniden sayılacağı belirtildi.




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