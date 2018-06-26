AK Parti itiraz etti, Bartın’da oylar yeniden sayılacak

24 Haziran 2018 günü yapılan 27. dönem milletvekili seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında Bartın’da AK Parti 1, CHP de 1 mileltvekili çıkartmıştı. AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, 5 bine yakın geçersiz oy olduğunu yaklaşık 2 bin 500 oy farkı bulunduğunu bu sebeple de mahkemeye yaptıkları itirazın kabul edildiğini açıkladı.

İHA’ya konuşan Bartın İl Başkanı Kalaycı, "2 bin 500 küsür gibi bir oy farkı var. Ama 5 bine yakın da geçersiz oy var. Onların sayılmasını istedik tekrar. O yüzden tekrar sayılsın bir bakalım dedik. İtirazımız oldu, mahkeme kabul etti. Yarın itibariyle oylar yeniden sayılacak" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan il genelinde yapılan itirazlar doğrultusunda yarın Bartın merkez ve ilçelerinde oyların yeniden sayılacağı belirtildi.