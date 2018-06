AK Parti, muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi

AK Parti İl Başkanlığı, Bartın’daki muhtarlar ile kahvaltıda buluştu. Kahvaltıya AK Parti Bartın Milletvekili ve Milletvekili Adayı Yılmaz Tunç, 2. Sıra Milletvekili Adayı Yaşar Arslan, İl Başkanı Turhan Kalaycı, Merkez İlçe Başkanı Yusuf Ziya Aldatmaz, Kadın Kolları Başkanı Yasemin Dora Kurtkaya ve AK Partili Belediye Başkanları da katıldı. Muhtarlara, azalara ve temsilcilerine 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatan AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı şunları söyledi:

“Ramazan Bayramını geride bıraktık. Allah nasip ederse 24 Haziran Pazar günü tekrar bir bayram yaşamak istiyoruz. Sizlere güveniyoruz. 24 Haziran normal bir seçim değildir. Türkiye’nin istiklal, istikbal ve beka mücadelesidir. Bu mücadelede yanımızda yer aldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. 24 Haziran için 2 ittifak var. Bir tanesi Cumhur İttifakı diğeri de Millet İttifakı. Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı 52 kişinin katili olan Selahattin Demirtaş’a özgürlük istiyor. Acaba bunu söylerken hiç vicdanları sızlamıyor mu? Bartınlı kardeşlerimiz 52 kişinin katili olan ve halkı isyana teşvik eden biri için özgürlük çağrısı yapanlara 24 Haziran’da gereken cevabı verecektir. Bizim iki tane adayımız var. Adaylarımızdan bir tanesi Bartın’ımızın Ankara’da ki onuru ve gururu Yılmaz Tunç’tur. İcraatçı milletvekilimiz inşallah bundan sonra da 5 yılda geçmişte yaptıklarını 5’e katlayacaktır. Biz ona güveniyoruz. Sonuna kadar da yanındayız. İkinci adayımız 4,5 yıl il başkanlığımızı yapan, bu davada gönül eri olmuş, samimi ve dürüst çalışan Sayın Yaşar Arslan’dır. Biz ona güveniyoruz. Sizin de desteğinizle 2’de 2 yaparak onu Ankara’ya gönderdiğimizde hizmetlerimiz daha da artacaktır. Hep birlikte Bartın’a hizmetlerin en iyisini getireceğiz. Biz sizlere güveniyoruz. Sizlerle birlikte yürümekten onur ve şeref duyuyoruz. 24 Haziran akşamı Cumhuriyet Myedanı2nda sizlerle birlikte bir bayram yaşamak istiyoruz."

AK Parti 2. Sıra Bartın Milletvekili Adayı Yaşar Arslan da 24 Haziranda seçildikleri takdirde Bartın için gece-gündüz demeden çalışacaklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu seçim Bartın’ımızın seçimi olacak. Bartın’ımız kazanacak. Türkiye’miz, milletimiz, gönül coğrafyamız kazanacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulacak güçlü hükümet sistemiyle inşallah hep birlikte Bartın’ımızda Türkiye’mizde durmak yok yola devam diyeceğiz. Türkiye’mizi ve Bartın’ımızı sizlerle birlikte şahlandıracağız. 24 Haziran seçimlerine 5 gün kaldı. 1 aydır sahalardayız. 21 Mayıs’tan itibaren Bartın’ımızı geziyoruz. Bizlere bu seçimin Türkiye’nin milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesi olduğunu söylüyor. Bizlere “Daha önce CHP’ye Saadet’e oy verdim ama bu sefer inşallah Bartın’ımızın ve Türkiye’mizin geleceği için Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan’a oy vereceğim” diyorlar. Cumhurbaşkanımıza oy vermek bir erdemdir. Bir dik duruş emsalidir. Bir de şunu diyorlar “Güçlü Meclis.” İnşallah bu seçimde Cumhurbaşkanımızın gücüne güç katacak güçlü Meclisi Bartın’a başlamak üzere oluşturacağız. İnşallah güçlü Meclise de yüzde 100 Bartın’dan destek vereceğiz. Gece gündüz demeden milletin hizmetkarı olmuş yetmemiş mazlumun yanında yer almamış Cumhurbaşkanımıza bu seferde teşekkür borcumuzu inşallah ödeyeceğiz. Biz “ben” diyen bir teşkilat değiliz. “Biz” diyen bir teşkilatız. 24 Haziran seçimlerinde teveccüh buyurup bizlere destek verirseniz 25 Haziran’dan itibaren 7/24 demeden gece-gündüz demen Sayın Milletvekilimiz Yılmaz Tunç ve İl Başkanımız Turhan Kalaycı’yla birlikte bütün köylerimizin, beldelerimizin ve ilçelerimizin hizmetkarı olacağız. Bunu sizlerle birlikte başaracağız."

Konuşmasına 24 Haziran’da oyların nasıl kullanılacağını anlatarak başlayan AK Parti Bartın Milletvekili ve Milletvekili Adayı Yılmaz Tunç ta şu ifadelerde bulundu:

"Ramazan ayı boyunca gece gündüz demeden vatandaşlarımızla bit aradaydık. Seçimden seçime halkın huzuruna gelenlerden değiliz. 12 yıldır sizlerle birlikte ve sizlerin hizmetinde olduk. Sizlerde bizlere güvendiniz. Bizlerde Bartın’a bu eserleri kazandırdıysak bunda muhtarlarımızın ve köy temsilcilerimizin çok büyük gayretleri ve emeği vardır. Biz bu Bartın’daki bu başarıyı sizlerle birlikte gerçekleştirdik. Sizlere bunun için çok teşekkür ediyorum. 24 Haziran’da cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi için sandık başına gideceğiz. Bir zarf ve 2 oy pusulası verilecek. Birinde cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan’ın resminin altında diğerinde de AK Parti’nin ambleminin altına mührümüzü vuracağız ve zarfı sandığa atacağız. Yaşlılarımıza bunu anlatalım ki unutmasın. Onlar AK Parti’ye mührü basında oyumu kullandım zannedebilir. Hâlbuki diğer oy pusulası da var Recep Tayyip Erdoğan’ın resminin altına mührü basmadan iş yarım kalır. Ya da resmin altına bastı diğerine basmadı diyelim. Bu nedenle yaşlılarımıza tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Cumhur İttifakının içinde bulunan partilerden AK Parti’nin ambleminin altına mührümüzü basıyoruz. Farklı bir yere kaydırmak yok. MHP’liler MHP’ye basar. AK Partililer AK Parti’ye basar. Ama Cumhurbaşkanlığında hep birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın resminin altına mührümüzü basıyoruz. Tabi bu sadece yeterli değil güçlü hükümete güçlü parlamento desteği lazım. Güçlü Meclise inşallah Bartın’dan 2’de 2 yaparak destek vereceğiz. Ben buna inanıyorum. Bartın’da yolculuğumuza 28 bin oyla başladık. 2015 yılında son seçimden 65 bin oya çıktı. Önümüzde artık bugünü de saymazsak 4 günlük bir süreç var. İnşallah güçlü Türkiye’nin yolunu hep birlikte açacağız. Cumhurbaşkanı adaylarını zaten görüyorsunuz. Seçilmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim kararı alındıktan sonra 40 gün düşündü. “7 kere kaybettiğim Recep Tayyip Erdoğan karşısında 8. Kez kaybetmektense Cumhuriyet Halk Partisini yönetemezsin dediğim kişiyi ateşe atayım ve aday yapayım bundan da kurtulayım diyerek Muharrem İnce’yi aday yapayım” dedi. Cumhuriyet Halk Partisi’ni yönetemeyen bir kişi şimdi nasıl cumhurbaşkanı olacak? Nasıl Türkiye’yi yönetecek? İşte bu çelişkiler milletin gözünden kaçmıyor. Bu çelişkiler Cumhuriyet Halk Partisine oy veren seçmenin gözünden de kaçmıyor. Muharrem İnce ise ilk iş olarak Hacı Bayram Cami’de Cuma Namazı kıldı. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi yola geldi. Tespih çekmeye bile fırsat bile kalmadan Edirne Cezaevine gitti, Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti. Muharrem İnce dün de bir gaf yaptı. “Ben 5 vakit namaz kılmıyorum. Yalan söyleyemem. Ama her gün Cuma Namazı kılarım. Saklanacak bir şey yok” dedi. Bu kadar rezillik olabilir mi? Bunlar konuşulacak şeyler mi? Mübarek cumhurbaşkanı adayı değil, amigo. Bisiklete falan biniyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bir türlü becerebildiği yok. AK Parti’yle Türkiye’nin kötü yönetildiğini söyleyenler, Recep Tayyip Erdoğan’a diktatör diyenler, Türkiye’de baskı rejimi var diyenler, Türkiye’de her şeyin kötüye gittiğini söyleyenler bu milleti kandırabilir mi? kandıramaz. Çünkü bu millet AK Parti’den önceki Türkiye’yi unutmadı. 16 yıllık kazanımları da gözleriyle canlı canlı görüyor. 1 hafta önce daha Sağlık Bakanımızla birlikte 400 yataklı hastanemizin temelini attık. İçinde 14 ameliyathanesi olacak. 735 araçlık kapalı otoparkı olacak. Var mı bu çevre de kapalı otopark? Kalp ameliyatından organ nakline kadar hepsini Bartın’da yapabileceğiz. 198 trilyonluk bir yatırım 2,5 yılda bitecek. Yaparsa yine AK Parti yapar. 16 yıllık bu kalkınma sürecini yeni hükümet sistemiyle yeni bir atağa kaldıracağız. Türk milletini küçümseyenler 24 Haziran akşamı Türkiye’de yeni bir kapının aralanmasından korkuyorlar. Biz Selçuklunun Osmanlının dünyaya hükmetmiş ecdadımızın torunlarıyız. Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet ve AK Parti dönemiyle Türkiye en parlak yıllarını yaşıyor. Şimdi Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle dünyanın en güçlü ülkesi olma yolunda hızla ilerleyecek. 16 yıllık şu birikim ve tecrübe başka bir partide ve adayda yok. KÖYDES ve BELDES projeleriyle, alt yapı ve üst yapı yatırımlarıyla organize sanayi bölgesindeki fabrikalarla ve ilave organize sanayi bölgeleriyle kalkınmaya devam ediyoruz. Bartın’da bu çalışmalar son aşamaya geldi. 40 yeni fabrika daha gelecek. 30 bin öğrencinin 15 bini geldi. kampüs alanında inşaatlar devam ediyor. Bartın’ın her yerini bir yatırım yağmuruna tuttuk. Diğer milletvekili adaylarını çok fazla sokaklarda göremiyoruz. Toplantıda yapmıyorlar. Ne yapıyorlar bilmiyoruz? AK Parti Bartın’a bir şey yapmadı diyebilirler mi? Vatandaş “Gözün kör mü? Şu barajları, duble yolları, tünelleri, spor sahalarını görmüyor musun? ” der. Bartın’a 41 tane okul yaptık. Daha yapacağız. Endüstri Meslek Lisesi bir üniversite kampüsü gibi. Yatırımları arttırdık. Sanayicimize, çiftçimize teşvik verdik. Üretimi arttırdık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 160 milyar dolara çıkardık. Üreten ürettiğini satan bir ülke haline geldik. Savunma sanayinde yüzde 80 dışa bağımlı bir ülkeyken yüzde 80 yerli kendi silahını yapan ve yurt dışına silah ihraç edebilen bir ülke haline geldik. Şimdi yeni dönem çok daha farklı olacak. Bunu yaparken de güllük gülistanlık bir ortamda yapmadık. Türlü türlü belalar başımıza geldi. Kapatma davaları, Gezi olayları, 17-25 Aralık yargı darbesi ve 15 Temmuz gecesi milletin silahlarını millete doğrulttular. Bayrak, vatan, Türkiye dedik 30 gün boyunca meydanlarda nöbet tuttuk. Türkiye’ye ve liderine bu millet sahip çıktı. Hangi partiye mensup olursak olalım vakit Türkiye vakti. Türkiye’yi, Türkiye’nin dostlarını sevindirme vakti. Türkiye üzerinde hain planları olanları da üzme vakti. 24 Haziran akşamı bu yıkım ittifakının adayları iyi bir ders alacak.”