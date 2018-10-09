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Akın: “Aldığımız olumlu tepkiler bizi halkımıza hizmet için motive ediyor”

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.


Başkan Akın Topçu Konağı Caddesi ve Elmalık Sokak'ta esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretleri sırasında karşılaşmış olduğu vatandaşla selamlaşan Başkan Cemal Akın, vatandaşların hal hatırları sorarak vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.


Akın, fırsat buldukça esnaf ve vatandaşlarla bir arada olmaya çalıştıklarını ifade exerek, "Vatandaşlarımızdan aldığımız olumlu tepkiler bizi halkımıza hizmet için motive ediyor. Belediye olarak ihtiyaç duyulan hizmetlerin zamanında olması için vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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