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02 Mayıs 2018 14:06

Akın Amasra’da MHP’nin aday adayını tanıttı

Amasra’da düzenlenen kahvaltılı programda MHP aday adayı Op.

Akın Amasra’da MHP’nin aday adayını tanıttı

02 Mayıs 2018 14:06

Dr.Orhan Kırşanlı tanıtıldı.


Programda konuşan Akın, “Bugün buraya gelme sebebimiz toplantı yapma sebebimiz seçim atmosferine girdik. Adaylarımız belli olmaya başladı, bizim Bartın’da ki adayımız da Op.Dr. Orhan Kırşanlı dır. İnşallah hem Barıt’nın geleceği ile ilgili hem de Türkiye’nin geleceği ile ilgili güzel şeyler olur diye düşünüyorum. Allahım bu devlete ve millete zeval vermesin, çevremizde çok sıkıntılı şeyler oluyor inşallah bundan sonra bu sıkıntıları yaşamayız" dedi.


Ardından konuşan MHP aday adayı Op. Dr. Orhan Kırşanlı da "Şimdi belki bir çoğunuz biliyor yada bilmiyor ben kendimi tanıtayım. Bartınlıyım Bartın’dan evliyim iki çocuğum var yirmi beş yıllık hekimliğim var bunun on sekiz yılı Bartın’da geçti. Önümüzde büyük bir seçim var gerekse Bartın teşkilatı başkanımız gerekse Ankara’daki arkadaşlarımız hekimlik artık yeter artık milletvekilliğinde sıra deyip artık sende taşın altına elini sok dediler ve bizi bu göreve layık gördüler. Bizde kabul ettik inşallah bu görevden alnımızın akıyla çıkarız" diye konuştu.




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