Akın “Biz teşkilat olarak bu milletin hizmetkarıyız”

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Milliyetçi Hareket Partisi Bartın Milletvekili Aday Adayları Op.Dr. Orhan Kırşanlı ve Savaş Buyurman ile Milliyetçi Hareket Partisi Bartın Kadın Kolları Başkanlığının 3 Mayıs Türkçülük Günü ve Milliyetçilik Bayramı münasebetiyle düzenlemiş olduğu dayanışma ve kaynaşma programına katıldı.

Programda konuşma yapan Başkan Cemal Akın, “İki dönemdir yürütmüş olduğum Bartın Belediye Başkanlığı görevimde sizlerin çok büyük emeği var. Bizler sizlerin vermiş olduğu bu emeğe layık olabilmek adına gece gündüz demeden halkımıza hizmet ediyoruz. Bu millete hizmet adına yapılamaz denilenleri yaptık. İlimiz için büyük önem arz doğalgaz, Arıtma Tesisi, Alternatif Su Hattı gibi sorunları çözüme ulaştırdık. Karaçay Piknik Alanı, Kent Müzesi, Yalı Sevgi Parkı, Gazhane Kültür Parkı, Bartın Belediyesi 140. Yıl Parkı, Belediye Bahçesi gibi sosyal alanları ilimize kazandırdık. Bunun gibi birçok çalışmayı halkımızın hizmetine sunduk. Bu çalışmaları da borç almadan belediyemizin öz sermayesi ile gerçekleştirdik. Üretken belediyecilik anlayışımızla ilimizi daha yaşanılabilir bir kent haline getirdik. Bu başarıda sizlerin emeği çok büyük. Bu başarı sadece Cemal Akın ile değil, siz değerli kardeşlerimizle birlikte oldu. Biz teşkilat olarak bu milletin hizmetkârıyız. Bugüne kadar hep yan yana yürüdük. Allah birliğimizi daim eylesin” dedi.