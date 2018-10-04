Akın: “Emrinize amadeyiz”

Başkan Cemal Akın, son olarak Gazhane Kültür Parkı'nda düzenlenen kahvaltı programında bayanlarla bir araya geldi. Başkan Akın, sohbet havasında geçen programda Bartın Belediyesi'nce yürütülen, planlanan, yapımı tamamlanan çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verirken, bayanlar tarafından yöneltilen soruları, talep ve önerileri dinledi.

Vatandaşların emirlerine amade olduklarını ifade eden Başkan Akın, “Halkımız, hizmetin en iyisine en kalitelisine layıktır. Bizlerde halkımıza hizmet için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren bizlere verilen sorumluluğun son derece farkında olarak hareket ettik. Şimdiye kadar yapılamayan çalışmaları, hizmetleri, projeleri yaparak, halkımızın istifadesine sunduk, sunmaya devam edeceğiz. Hava kirliliğinin önlenmesi, alternatif su hattının ilimize kazandırılması, Bartın Irmağı'nın kanalizasyondan kurtulması gibi birçok önemli çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlayarak ciddi sorunları ortadan kaldırmış olduk. Bu önemli çalışmaların yanı sıra büyük ölçüde eksikliğini hissettiğimiz, gençlerimizin, çocuklarımızın kısacası her yaştan vatandaşlarımızın serbest zamanlarını değerlendirebilecekleri Karaçay Piknik Alanı, Yalı Sevgi Parkı, 140. Yıl Parkı, Gazhane Kültür Parkı, Aladağ Mesire Alanı, Kaynarca Spor ve Yaşam Parkı gibi çok sayıda sosyal alanları kentimize kazandırdık. Belediye hizmetleri sadece yol, su gibi hizmetlerin halkımıza ulaştırılması hizmetinden ibaret olmadığı düşüncesiyle, sosyal belediyecilik anlayışını benimsedik ve uyguluyoruz. Sosyal, kültürel, sportif, sanatsal etkinlerimizin yanı sıra bayanlara yönelik tertip ettiğimiz kültür turlarımızla çok sayıda vatandaşımızı şimdiye kadar, Kastamonu, Bolu, Samsun ve Ankara illerimize yolcu ettik. Son derece verimli geçen kültür turlarımızın devamı gelecek. Siz değerli dostlarımızla yaptığımız istişarelerle ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda çalışmalarımıza yön verdik. Sıkıntıların giderilmesi noktasında belediyemizi ilgilendiren konularda yapabileceğimiz ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isterim. Bartın Belediyesi Başkan Vekillerim, Başkan Yardımcılarım, Belediye Meclis Üyelerimiz ve tüm birimlerimizle emrinize amadeyiz” dedi.