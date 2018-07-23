Akın: “Halkımızın emrinde olmaya devam edeceğiz”

İlk olarak Kaynarca Caddesi sakinleri ile bir araya gelen Başkan Cemal Akın, mahalle sakinlerinin belediyeden olan taleplerini ve önerilerini dinleyerek taleplerinin yerine getireceğinin sözünü verdi. Başkan Cemal Akın ayrıca mahalle sakinlerine devam eden belediye çalışmaları hakkında da çeşitli bilgiler verdi.

Daha sonra ise Orduyeri Mahallesi sakinleri ile kahvaltı programında bir araya gelen Başkan Cemal Akın, mahalle sakinleri ile tek tek selamlaşarak sohbet etti. Programda belediye çalışmaları hakkında konuşma yapan Akın, ayrıca mahalle sakinlerinin istek ve önerilerini dinledi.

Başkan Akın, “Hepinizin bildiği üzere Bartın’ımızın Belediye sınırları içerisinde olan her yerde çalışmalarımız oluyor. Ekiplerimiz çok farklı noktalarda birbirinden güzel işler yapıyor. Bartın Belediyesi olarak her işi en ince ayrıntısına kadar düşünerek, danışarak, paylaşarak yapıyoruz. Halkımızla bir araya geliyor, onlarla birlikte karar alıyoruz. Biz hizmet etmekten, şehrimizin güzelleştirmekten onur ve gurur duyuyoruz. Bizlere olan bu inanç sürdükçe, Allah sağlık verdikçe halkımızın emrinde olmaya devam edeceğiz” dedi.