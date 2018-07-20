Akın işçilerle toplantı yaptı

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıda Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin ve daire müdürleri de hazır bulundu.

Toplantıda konuşma yapan Başkan Cemal Akın, ”Halkımızın teveccühüyle Belediye Başkanlığı görevine başladığımız günden bu güne kadar hep birlikte gece gündüz demeden, hafta sonu tatili, bayram demeden Bartın’ımız için canla başla çalıştık. Kırıp dökmeden, karşılıklı iyi niyet ve anlayış çerçevesinde çalışıp büyük bir dayanışma örneği sergileyerek hizmet verdik. İlimiz için büyük önem eden Bartın Irmağı’nın kanalizasyondan kurtulması, hava kirliliğinin önlenmesi ve alternatif su hattının ilimize kazandırılması gibi projeleri tamamladık. Yalı Sevgi Parkı, Gazhane Kültür Parkı, Bartın Belediyesi 140. Yıl Parkı, Karaçay Piknik Alanı, Kaynarca Spor ve Yaşam Parkı gibi birçok sosyal alanı ilimize kazandırdık. İlimizin tanıtımı açısından çok önemli olan Kent Müzesi projesini hayata geçirdik. Doğalgaz çalışmasıyla koordineli olarak başlatmış olduğumuz altyapı çalışmalarımız kapsamında ilimizde çok önemli çalışmalara imza attık. Hükümet Caddesi, Şadırvan Caddesi, Karakaş Caddesi, Hendekyanı Caddesi, Piryamcılar Caddesi, Kavaklı Caddesi, Davut Fırıncıoğlu Caddesi gibi birçok caddemizi yeniden düzenleyerek ilimize daha güzel bir görünüm kazandırdık. Daha önce vatandaşlarımızın geçmeye bile korktuğu yerlerden olan Yalı Bölgesi, Türbe Mevki, Belediye Bahçesi gibi karanlık alanları yerinden düzenleyerek vatandaşlarımızın güzel vakit geçirebilecekleri alanlar haline getirdik. Yapmış olduğumuz üstyapı çalışmalarımızla halkımıza çok daha iyi ulaşım imkânı sağladık. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren 400 km. ’den fazla yol, 600 km.’den fazla kaldırım düzenledik. Bu yapmış olduğumuz çalışmalar Belediye Meclis Üyelerimiz, Belediye Başkan Yardımcılarımız, daire müdürlerimiz, memurlarımız ve siz değerli işçi kardeşlerimizin özverili çalışmalarıyla ortaya çıktı. Gerek sosyal haklarınızın, gerek çalıştığınız alanların fiziki şartlarının, gerekse de araç ve ekipmanlarınızın iyileştirilmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bildiğiniz gibi ilimiz her geçen gün büyümekte. Halkımıza hizmet etmek, vatandaşlarımızın daha iyi bir yaşam sürmelerine katkı sağlamak için aynı anlayışla çalışmalarımıza devam etmeliyiz” dedi.