Açılış törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Zeki Çakan, Bartın eski Belediye Başkanı Oğuz Pir, Bartın İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Jandarma Alay Komutanı Yavuz Selim Kapancı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Şahin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, Siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören Başkan Cemal Akın’ın konuşması ile devam etti.

“İşçiliği İle Beraber 5 Milyon 627 Bin TL”

Akın konuşmasında “Bakanımız, Belediye Başkanlarımız, Bartın’ımızın çok değerli İl, İlçe Başkanları, İl Genel Meclisimizin Değerli Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri Sivil Toplum Kuruluşlarının Değerli Başkanları ve yöneticileri, Saygı Değer Muhtarlarımız, dostlarımız hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bartın Belediyesi olarak açılış törenlerimizi önemli günlerde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu günde Anneler Günü. Tüm annelerin Anneler Gününü tebrik ediyorum. Ayrıca bu gün Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü. Bu projemizde de Peyzaj ile ilgili çok güzel çalışmalar yaptık. Böylesine önemli bir günde bu çalışmamızı da halkımızın beğenisine sunma imkânı bulduk. Saygı değer arkadaşlar 11 Nisan 2017 tarihinde ihalesine başlattığımız 31 mayıs 2017 tarihinde temel attığımız 21 metre kare alanı inşallah spor ve yaşam merkezi olarak burada açıyoruz. Yüklenici firmamız Özbulut Yapı Taahhüt İnşaat Gıda Sanayi Ltd. Şti. bir ihale bedeli ile aldığı Bartın Belediyesi’nin de üzerine kattığı 8 bin metre karesini inşaat firmamız 12 bin metre karesini de Bartın Belediyesinin kendisinin gerçekleştirdiği bu yer, işçiliği ile beraber 5 milyon 627 bin TL. Bu Bartın’da ki yaşayan bütün vatandaşlarımızın öz parası. Borç almadan bu çalışmayı gerçekleştirdik. Burada 1000 ağaç fidan diktik. 6200 çalı ve bitti örtüsü olmak üzere 7200 adet bitki dikimi gerçekleşti. Basketbol sahası, voleybol sahası, mini futbol sahası, mini golf sahası, buz pateni, tenis kortu hizmet binası 2 kat olmak üzere 235x235 2 katlı binamız 180 kişilik izleyici tribünü, 1500 metre karelik bir otoparkı ile bu gün burayı Allah’ın izniyle açılışını gerçekleştireceğiz. Hemen yukarıda da Orhun Anıtlarının Abideleri var. Saygı değer dostlar Türk milletinin bu bölgelere geldiği yerden önemli bir anıt bir örneğini buraya yaptık. Birde oturma ve dinlenme alanlarını gerçekleştirdik. 3 tane çocuk alanı ve engelli çocuk alanı var. Yine 4 tane kondisyon aletleri yani 4 takım yerleştirdik. 16 Türk Devletimizin bayraklarını oraya diktik. Ayrıca Atatürk Anıtımızı da buraya yerleştirdik. Tahmin ediyorum burası Bartın’ın en büyük parkı. 21 bin metre kare. Bununla kalmayacak Allah nasip ederse 113 bin metre karelik kent ormanın altında bulunan çamlık arazide bir proje gerçekleştirmek üzereyiz. Proje çalışmaları bitmek üzere. İnşallah orayı da yarı peyzaj, yarı açık hava müzesi olarak ilimize kazandıracağız. Allah bize bunları nasip etti. Ben bu güne kadar Bartın’a çivi çakan bütün dostlara, büyüklerime teşekkür ediyorum. Burada müteahhit firmamız Özbulut’a, Bartın Belediyesi bütün daire çalışan kardeşlerimize ellerine sağlık yüreğine sağlık diyorum. Burada alt çalışan arkadaşlarımıza yani taşeron vasıtası ile çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle son 3 ay gece on ikilere ve birlere kadar arkadaşlarımız görev yaptılar. Bizde zaman zaman buraya geldik. Yağmur demediler, soğuk demediler çalışmaya devam ettiler. Her parkı farkındaysanız farklı konsepte yapmaya özen gösteriyoruz. 140.yıl Parkı farklı konsepte, gazhane parkı farklı konsepte burası ayrı konsepte. Bundan sonra yapacağımız park çalışmalarımızda daha farklı olacak. Artık çocuk parklarını aştık. 145 çocuk parkı yapmışız saygı değer dostlar. İnşallah bundan sonraki dönem daha farklı şeyler olacak. Ben katkısı olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum, Allah razı olsun. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz” dedi.

Başkan Cemal Akın’ın konuşmasının ardında protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek Kaynarca Spor ve Yaşam Parkı halkın hizmetine sunuldu. Düzenlenen açılış programının ardından törene katılan misafirler Kaynarca Spor ve Yaşam Parkı gezdiler.