Akın "Kaynarca Yaşam ve Spor Merkezi açılışa hazır"

Basın mensuplarının da katıldığı inceleme ve gezi programında açıklamalarda bulunan Başkan Akın KDV dahil 5 milyon 627 bin liraya mal olan merkezde binden fazla ağaçlandırma ve 6 binden fazla bitki dikim çalışması gerçekleştirildiğine vurgu yaptı. Kaynarca Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi’nin açılışı öncesinde basın mensuplarıyla birlikte incelemelerde bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

"Moloz ve çöp atılan bir alandı"

20 bin metrekarelik merkezin 8 bin metrekarelik alanını müteahhit firmanın 12 bin metrekarelik alanını ise Bartın Belediyesi’nin yaptığını söyleyen Belediye Başkanı Cemal Akın, “Gördüğünüz gibi 20 bin metrekare bir alanımızı Kaynarca Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi şeklinde tamamladık. Daha evvel belediyenin molozlarının atıldığı, başkalarının çöplerini attığı bir alandı. Kötü bir kullanımı vardı. Buraya başladık ve bir sene gibi kısa bir zamanda tamamladık. Kış ve yağmurlu zamanlara da denk geldi. Daha kısa sürede de bitirebilirdik. İnşallah 13 Mayıs Pazar günü saat 16:30’da açılışını da yaparak burayı hizmete açıp halkımızın kullanımına sunacağız. Buranın bize maliyeti KDV dahil 5 milyon 627 bin TL. Bu rakama bizim yaptıklarımızda dahil, sadece müteahhit firmadan bahsetmiyorum. Buranın 8 bin metrekarelik alanını müteahhit firma yaptı. 12 bin metrekarelik alanını da Bartın Belediyesi yaptı. Su işleri, fen işleri, park bahçeler, elektrik, ulaştırma, zabıta tüm arkadaşlarımızın katkısı var. Başkan yardımcılarıma, belediye meclisimize ve çalışan tüm kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

"Bin adet ağaç dikildi"

Açılışı Pazar günü gerçekleşecek Kaynarca Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi’nde yapılan ağaçlandırma çalışmaları ve merkez içinde yer alan donatılardan da bahseden Başkan Cemal Akın, “Burada binden fazla ağaç var. Daha önce 5-6 tane ağaç vardı geri kalanını diktik. Biz aynı zamanda çevreci bir belediyeyiz. Çevreyi ve bitkileri koruyoruz. Yine burada 6 bin 200 adet bitki örtüsü var. Yani 7 bin 500’e yakın ağaç ve bitki örtüsü bulunmakta. Ağaçların ve bitkilerin tutması için itfaiye ekiplerimizle sulama çalışmaları yapıldı. Burada yeşili ve bitkileri görüyorsunuz. Eğer sulama çalışmasını yapmasak diktiğimiz ağaç ve bitkiler kuruyabilirdi. Bir basketbol sahası, bir voleybol sahası, bir futbol sahası, mini bir golf sahası, buz pateni pisti ve tenis kortu olmak üzere altı tane spor için gençlerimizin kullanabileceği alanlar var. Üç tane çocuk oyun alanımız var, dört grup kondisyon aletimiz var. Ayrıca engelli vatandaşlarımız içinde kondisyon aletlerimiz burada bulunmakta. Yine iki katlı bir kafeteryamız var 235 metrekare ve iki kat şeklinde. Kafeteryamız terasıyla beraber açık ve kapalı olmak üzere 700 metrekare kullanım alanına sahip. 180 kişilik izleyici tribünü ve banklarımız var. Hemen alt tarafta da bin 500 metrekarelik otopark alanımız var. Otoparkı da düşündük çünkü hem güvenli hem de kalabalık olacağı zamanlarda ihtiyaç olacaktır. Yine Orhun Kitabelerini koyduk. Türk milletinin tarihi ile ilgili çok önemli abideler. Orhun Kitabelerinin birebir çalışmasını yaparak bu alan içerisine yerleştirdik.” diye konuştu.

"Milletimizin hizmetinde olacak"

Merkezin çok uzun yıllar boyunca hizmet vereceğini kaydeden Başkan Akın, “İnşallah 13 mayıs itibarıyla burası faaliyete geçecek ve milletimizin hizmetinde olacak. Bu güzellikleri yaptığımızda bizler gelip geçiciyiz, baki olan buralar ve Bartın. İnşallah burası çok uzun yıllar boyunca hizmet verecek. Ben emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Müteahhit firmaya, çalışan işçi kardeşlerimize, teknik personellerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Burada gece yarılarına kadar çalışma yaptılar. Cumartesi Pazar durmadan çalıştılar. Mesai merhumu asla tanımadılar. Çok şükür halkımıza sunalım istedik. Daha erkende bitirebilirdik ama kış şartlarında açmak istemedik. Buranın açılışına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gelecekti. Tabi seçim sathı mahalli girince o aksadı ama biz burayı aksatmadık” dedi.

"Belediyemizin öz kaynaklarıyla yaptık"

Açılışa hazır hale getirilen merkezdeki tüm çalışmaların öz kaynaklarla yapıldığını da sözlerine ekleyen Başkan Akın, “Biz buradaki tüm çalışmaları belediyemizin öz kaynaklarıyla yaptık. Aynı zamanda Kaynarca-Orduyeri Caddesinde elektrik hatlarını yerin altına aldık ve sıcak asfalt çalışmasının yanında kaldırım çalışmaları devam ediyor. Güzel bir çalışma oldu. Çevresiyle beraber ve öz kaynaklarla yapmaya çalışıyoruz her şeyi. Diğer işlerimizi de aksatmıyoruz. Çalışanımıza para vermeyi aksatmıyoruz. Piyasadan aldığımız malzemenin hemen ödemesini yapıyoruz. Zaten uygun almamızın nedeni de peşin dememizden kaynaklanıyor. Peşin olunca çok az karlarla insanlar malzeme temini sağlayabiliyorlar. Müteahhit firmalar da hak ediş yaptığı anda parasını anında alıyor. Bu konuda hiç sıkıntımız yok. Tüm arkadaşlarımızla, çalışan kardeşlerimizle kol kola girdik hep beraber çalışıyoruz. Bu alandaki kafeteryanın işletmesini de belediyemizin şirketi yapacak” şeklinde konuştu.