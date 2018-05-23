Akın TSO’yu ziyaret etti

Ziyarette Milliyetçi Hareket Partisi Bartın Milletvekili Adayı Op.Dr. Orhan Kırşanlı, İl Başkanı Ercüment Özçelik, Merkez İlçe Başkanı Murat Demir, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin ve teşkilat üyeleri hazır bulundu. Ziyarette açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, makamların birlik ve beraberlik sağlama, millete hizmet etme yerleri olduğunu ve birlik beraberlik içerisinde hep birlikte Bartın için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.Akın açıklamasında” Bartın Ticaret ve Sanayi Odamız ile her zaman birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam ettik. Bizlerin tek gayesi halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek. Bunun içinde aynı birliktelik ile istişareli şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, yönetim kurulu üyeleri ve oda çalışanlarına başarılar diliyorum” dedi.