Akın, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Başkan Cemal Akın, son olarak Gazhane Kültür Parkı'nda düzenlenen kahvaltı programında bayanlarla bir araya geldi. Kahvaltıda bayanlara belediye çalışmaları ve projelerle ilgili bilgiler veren Başkan Akın belediye olarak bundan sonrada emirlerine amade olmaya devam ederek layık oldukları hizmetleri vermeye devam edeceklerini söyledi.

Programda konuşma yapan Başkan Cemal Akın, ”Göreve geldiğimiz tarihten itibaren bizlere verilen sorumluluğun bilinciyle hareket ettik. Bugüne kadar yapılamayan çalışmaları, hizmetleri halkımızın istifadesine sunduk. Gerek hava kirliliğinin önlenmesi, gerek alternatif su hattının ilimize kazandırılması gerekse de Bartın Irmağı'nın kanalizasyondan kurtulması gibi çok büyük önem arz eden çalışmaları tamamladık. Bu çalışmaların yanı sıra Karaçay Piknik Alanı, Yalı Sevgi Parkı, Bartın Belediyesi 140. Yıl Parkı, Gazhane Kültür Parkı Aladağ Mesire Alan, Kaynarca Spor ve Yaşam Parkı gibi birçok sosyal alanları ilimize kazandırdık. Bu çalışmalarımızın yanı sıra yol ve kaldırım düzenleme ile ilgilide birçok çalışma gerçekleştirdik. Düzenlemiş olduğumuz tüm noktalarında tüm altyapı ihtiyaçlarını karşıladık. Bu çalışmalar siz değerli dostlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerle ortaya çıkıyor. Sıkıntıların giderilmesi noktasında belediyemizi ilgilendiren konularda yapabileceğimiz ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Başkan Vekillerim, Yardımcılarım, Meclis Üyelerimiz ve tüm birimlerimizle emrinize amadeyiz“ dedi.