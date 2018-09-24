Akın ve Çetin Tarihi Kentler Birliği Şanlıurfa buluşmasında

Belediye Başkanı Cemal Akın, Encümen ve Meclis Üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği'nin Şanlıurfa Toplantısına katıldı.

Tarihi Kentler Birliği Toplantısı 21-23 Eylül tarihleri arasında Şanlıurfa'da gerçekleşti. Tarihi Kentler Birliği Şanlıurfa Buluşması açılış töreni ile başladı. Törene Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin ile birlikte katılan Başkan Cemal Akın, törende Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Şanlıurfa Büyükşehir Başkanı Nihat Çiftçi, ÇEKÜL Başkanı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ile bir araya gelerek sohbet etti. Açılış töreni ile başlayan Tarihi Kentler Birliği Şanlıurfa Buluşması, Encümen Toplantısı, Meclis Toplantısı ve “Tarihi Kentler Birliği 2019 Hedefleri” toplantısı ile devam etti. Toplantılar da gündeme ait konular görüşüldü. Başkan Cemal Akın ve Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin program dahilinde Şanlıurfa Müzesi, Mozaik Müzesi, Kızılkoyun Nekrapolü ve Balıklıgöl'ü gezerek kentin tarihi ve kültürel alanlarında incelemelerde bulundu. Başkan Cemal Akın ayrıca Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesi Belediye Başkanı, aynı zamanda Yıldız Üniversitesi'nden arkadaşı olan, Fevzi Demirkol ile sohbet etme imkanı buldu.

Belediye Başkanın Cemal Akın yaptığı açıklamada, Tarihi Kentler Birliği olarak birliğe üye kentlerde düzenlenen program çerçevesinde toplantı ve incelemeler yaptıklarını belirterek toplantıda Bartın'ın tarihi alanlarının değerlendirilmesine yönelik görüşlerini de ifade ettiğini söyledi.

Akın açıklamasında “ Encümen ve Meclis Üyesi olduğum Tarihi Kentler Birliği'nin Şanlıurfa Buluşması Programına Belediye Başkan Yardımcım Hüseyin Taner Çetin ile birlikte katıldık. Tarihi alanların yerinde görülmesi ve bu anlamda yapılacak projelerin değerlendirilip etkili şekilde desteklenmesi açısından bu toplantılar çok önemli. Toplantının memleketimiz ve tüm üye kentler için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.