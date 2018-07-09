Akın ve Daire Müdürlerinden iki siteye ziyaret

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın site toplantılarıyla vatandaşlardan gelen talep ve ihtiyaçları yerinde dinlemeye devam ediyor. Son olarak Tuna Mahallesi Ali Baysal Sitesi ve Gölbucağı Mahallesi Korupark Fırıncı Kemik Sitesi’ni ziyaret eden Başkan Cemal Akın site sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin, Özel Kalem Müdürü Sevgi Salcı, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Taner Bilal, Su İşleri Müdürü Ali Yaşar, İtfaiye ve Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Kanmaz, Zabıta Müdürü Mustafa Ala, Destek Hizmetleri Müdürü Zekai Yılmaz, Fen İşleri Müdür Yardımcısı Emre Önder, Tuna Mahallesi Muhtarı Nihan Taner ve Gölbucağı Muhtarı Şermin Duran’ın da hazır bulunduğu ziyarette site sakinleri Başkan Cemal Akın’a yoğun ilgi gösterdi. Ziyarette vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Cemal Akın ayrıca Bartın Belediyesi çalışmaları hakkında da geniş bilgiler verdi.

“İlimize yakışan hizmetleri yapmaya devam edeceğiz”

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Göreve geldiğimiz tarihten itibaren bizlere verilen sorumluluğun bilinciyle hareket ettik. Bugüne kadar yapılamayan çalışmaları, hizmetleri halkımızın istifadesine sunduk. Gerek hava kirliliğinin önlenmesi, gerek alternatif su hattının ilimize kazandırılması gerekse de Bartın Irmağı’nın kanalizasyondan kurtulması gibi çok büyük önem arz eden çalışmaları tamamladık. Bu çalışmaların yanı sıra Karaçay Piknik Alanı, Yalı Sevgi Parkı, Bartın Belediyesi 140. Yıl Parkı, Gazhane Kültür Parkı Aladağ Mesire Alan, Kaynarca Spor ve Yaşam Parkı gibi birçok sosyal alanları ilimize kazandırdık. Bu çalışmalarımızın yanı sıra yol ve kaldırım düzenleme ile ilgilide birçok çalışma gerçekleştirdik. Bugüne kadar 400 km den fazla yol, 600 km. den fazlada kaldırımı yeninden düzenledik. Düzenlemiş olduğumuz tüm noktalarında tüm altyapı ihtiyaçlarını karşıladık. Bu çalışmalar siz değerli dostlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerle ortaya çıkıyor. Bartın Belediyesi olarak vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu tür ziyaretler sayesinde en küçük sorunu görüyor, çözümü için çalışıyoruz. Halkımızla kol kola girerek birlik ve beraberlik için ilimize yakışan hizmetleri yapmaya devam edeceğiz“ dedi.