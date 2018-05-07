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07 Mayıs 2018 15:39

Akın, "Yolunuz açık olsun"

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, vatandaşların mutlu ve özel günlerinde yanında olmaya devam ediyor.

Akın,

07 Mayıs 2018 15:39

Akın, mezuniyet eğlencesine katılarak, gençlerin sevinçlerine ortak oldu.


Belediye Başkanı Cemal Akın Hendekyanı Orta Okulu 8/E sınıfı öğrencilerinin mezuniyet eğlencesine katılarak sevinçlerini paylaştı. Çok sayıda velinin de katıldığı programda konuşma yapan Akın, tüm öğrencilere yolunuz açık olsun dedi. Akın konuşmasında, “ Genç kardeşlerimiz eğitim hayatlarının bir basamağını tamamlayarak, lise eğitimlerine başlayacaklar. Yıllarca aynı sırayı paylaştıkları arkadaşları, ailelerinden sonra en büyük destekçileri olan öğretmenleri ile birçok anı paylaşan öğrenci kardeşlerimizin bundan sonra ki öğrenim hayatlarında başarılarının daim olmasını diliyorum. Eğitim ailede başlayıp, öğrenim aşamasıyla okullarımızda devam ediyor. Tüm öğrencilerimizin mezuniyetlerini tebrik ediyor, üzerlerinde büyük emekleri olan öğretmenlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Yolunuz açık olsun” dedi.




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