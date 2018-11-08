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Aksı kırılan patpatın sürücüsü yaralandı

Bartın’da meydana gelen pat pat kazasında, 1 kişi yaralandı.

Bartın'da meydana gelen pat pat kazasında, 1 kişi yaralandı.


Bartın Gölbucağı Mahallesi Milli Eğitim Müdürlüğü önünde meydana gelen kazada, 49 yaşındaki Nurettin Yürükoğlu, kullandığı pat patla ilerlediği anda aracın aksı kırıldı. Kazada bir anda ne olduğunu anlayamayan araç sürücüsü yaralanırken, ilk müdahale olay yerine gelen 112 acil servis ekibi tarafından yapıldı. Daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Yürükoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik uzun süre aksamasına neden olan kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatıldı.

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