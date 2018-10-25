Amasra fırtınaya teslim

Bartın'ın Amasra ilçesinde sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde etkinli olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı felç etti. Rüzgar nedeniyle Amasra küçük limanda 5 metreyi bulan dalgalar oluşurken, Amasra Belediyesi de hoparlörlerden sık sık vatandaşları uyardı. Şiddetli fırtına ile beraber Karadeniz'de oluşan dev dalgalar ise sahilleri dövdü. Karadeniz'de oluşan dev dalgalar nedeniyle balıkçılar da denize açılamadı.