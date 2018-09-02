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02 Eylül 2018 16:56

Amasra “Uluslararası Açık Su Yüzme Maratonu”

Bartın’ın tarihi ilçesi Amasra’da 260 yüzücünün de katıldığı “Uluslararası Açık Su Yüzme Maratonu” gerçekleştirildi.

Amasra “Uluslararası Açık Su Yüzme Maratonu”

02 Eylül 2018 16:56

Maratonun onur konuğu ise eski devlet Bakanı Kürşad Tüzmen oldu.


Amasra ilçesinde Kaymakamlık, Belediye, Türkiye Yüzme Federasyonu ile İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen “Uluslararası Açık Su Yüzme Maratonu” büyük ilgi gördü.


Halk plajından açığa bin 500 ve 3 bin metrelik parkurda toplam 260 yüzücü kıyasıya yarıştı. Yarışmanın onur konuğu olan eski devlet Bakanı Kürşad Tüzmen de maratonda kulaç attı. Kürşat Tüzmen, “Her kulaçta suları ve kaleyi görüyorsunuz. Burada turizm sağlık ve spor turizmi olarak arttırılabilir. Amasra tekrar önemli bir liman ve önemli bir ticaret merkezi haline gelebilir” diye ifade etti.


Dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından maraton sona erdi.




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