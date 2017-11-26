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26 Kasım 2017 22:46

Amatör maçta kavga

Bartınspor, sahasında Türk Metal Kırıkkale Spor’a 1-0 mağlup oldu.

Amatör maçta kavga

26 Kasım 2017 22:46

Maçın ilk yarısının son bölümlerinde taraftarlar taşlarla birbirine saldırdı. Bir seyirci yaralandı.


Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta Bartınspor, Bartın Atatürk Stadı’nda Türk Metal Kırıkkalespor’u konuk etti. İki takım taraftarları ilk yarı bitiminde taşlarla birbirlerine saldırdı. Taşların isabet ettiği bir seyirci ise sahaya gelen ambulansta tedavi edildi.


Müsabakanın ilk yarısında üç gol pozisyonunu değerlendiremeyen Bartınspor ilk yarının son saniyelerinde kalesinde gol gördü. Müsabakanın ikinci yarısında Bartınspor tüm kanatları ile konuk takım Kırıkkalespor’un sahasına yerleşti. Bunu fırsata çeviren Kırıkkalespor ani kontrataklarla yakaladığı üç gol pozisyonunu değerlendiremedi.


Maçta yaşanan gerginlikler nedeniyle jandarma ekipleri de statta görev aldı.




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