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Anlaşma sağlandı, işçilerin eylemi sona erdi

Bartın’da özel bir maden ocağında işten çıkartılan ve maaş ile kıdem tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem başlatan işçiler eylemlerini sonlandırdı.

Bartın'da özel bir maden ocağında işten çıkartılan ve maaş ile kıdem tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem başlatan işçiler eylemlerini sonlandırdı. Tepki için 5 günden bu yana 55 metrelik asansör kulesinde bekleyen 2 işçi de aşağı inerek eylemi sonlandırdı.


Bartın'da özel bir maden ocağında işten çıkartılan ve maaş ile kıdem tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem başlatan işçilerin eylemi sona erdi. Genel Maden İşçileri Sendikası yönetiminin şirket yöneticileri ile yaptıkları görüşme sonrası anlaşma sağlandığı ve işten çıkartılan 205 işçiden 203'üne 2'şer bin lira, kulede eylem yapan iki işçinin de bütün alacaklarının ödendiği öğrenildi. 203 işçinin diğer alacaklarının ise 25 gün sonra ödeneceği kaydedildi.


Genel Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya, eylemi kazasız, belasız atlattıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

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