Araç yolu sıcak asfalt ile düzenleniyor

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Esentepe Mahallesi 98. Sokak'ta araç yolu sıcak asfalt çalışması yapıyor.

Bartın Belediyesi alt yapı çalışmaları dolayısıyla veya çeşitli sebeplerden dolayı hasar gören yolları sil baştan yenilemeye devam ediyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, çeşitli sebeplerden ötürü hasar gören tüm yol ve kaldırımları yeniden düzenleyerek vatandaşlara uzun ömürlü yollarla sorunsuz şekilde ulaşım imkânı sağladıklarını söyledi.

Akın açıklamasında “ Belediye olarak vatandaşlarımıza sorunsuz ve sarsıntısız şekilde ulaşım imkânı sağlamak için ihtiyaç duyulan tüm noktalarda bakım ve onarım çalışmaları yapıyoruz. Ekiplerimiz Esentepe Mahallesi 98. Sokak'ta araç yolunu sıcak asfalt ile yeniden düzenlemek üzere çalışma başlattılar. Kısa zaman içinde burada ki çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın çok daha iyi ulaşım imkânı sağlayacağız“ dedi.