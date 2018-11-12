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Asfalt çalışmaları devam ediyor

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt yol çalışmalarına devam ediyor.


Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın talimatı ile kent merkezinde planlanan yol yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Kemerköprü Mahallesi 248. Sokak'ta bulunan yeni yerleşim alanlarının yolları, sıcak asfalt ile yapılarak vatandaşların hizmetine sunuluyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Akın, “Şehrimiz her geçen gün büyümeye ve güzelleşmeye devam ediyor. Bu büyüme nüfus artışını da beraberinde getirince haliyle yeni yerleşim alanları oluşuyor. Bu oluşumlara Bartın Belediyesi olarak reaksiyon göstererek hizmetlerimizi de kısa zamanda götürüyoruz. Yeni yerleşim alanlarımızın yol, su, kanalizasyon bağlantısı ve temizlik işleri gibi hizmetlerini yerine getiriyoruz. Bu kapsamda Kemerköprü Mahallesi 248. Sokak'ta Sıcak asfalt ile yeni yol yapıyoruz. Halkımıza her zaman hizmet etmekten mutluluk duyacağız. Çalışmalarımızda özveriyle emek sarf eden tüm personelimize teşekkür ediyor, yaptığımız yeniliklerin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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