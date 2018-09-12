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Atatürk Caddesi'nde kaldırımların startı verildi

Bartın Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Aladağ Mahallesi Atatürk Caddesi’nde düzenlenecek olan kaldırımın zemini hazırlanıyor.

Bartın Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Aladağ Mahallesi Atatürk Caddesi'nde düzenlenecek olan kaldırımın zemini hazırlanıyor.


Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Aladağ Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yeni kaldırım yapmak üzere zemin tesviye çalışmalarına başladı. Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Aladağ Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yeni yerleşim alanlarının oluşması sebebiyle kaldırım ihtiyacı doğmuştu. Bartın Belediyesi olarak bu ihtiyacı karşılamak amacıyla çalışma başlattık. Ekiplerimiz şuanda zemin genişletme ve tesviye çalışmaları yapıyor. Bu çalışmalar biter bitmez en kısa zamanda kaldırım düzenleme çalışmalarımız başlayacak. Kısa zamanda içinde buradaki çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımız için ulaşım kolaylığı sağlamış olacağız” dedi.

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