Avda kalp krizi geçiren genç öldü

Bartın’ın Ulus ilçesinde, avda kalp krizi geçirdiği iddia edilen genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ulus ilçesine bağlı Eldeş köyünde Zeki Yörük isimli genç babası ile birlikte ormanlık araziye avlanmaya gitti. Bir süre sonra fenalaşan genç yere yığıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kar nedeniyle traktörle olay yerine giden Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.