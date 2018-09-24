Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri tamamlandı

Bartın Belediyesi organizasyonunda Bartın'da Hareketlilik Haftası etkinlikleri düzenlendi. 53 ülkede, 2 bin 675 farklı şehirde hareketlilik etkinlikleri ile 2002 yılından bu yana her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan hafta, kentlerde farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Cemal Akın, “Sağlıklı bir toplum, hareketli bir gelecek için bu tür etkinliklere önem veriyoruz” dedi.

Günümüzde dünya çapında kutlanmaya başlanan etkinlik haftasında, yerel makamlar, kendi şehir merkezlerinde motorize trafiğin kısıtlanması, sürdürülebilir hareketlilik türlerinin kullanımının teşviki ve kişilerin yaygın tercihlerinin çevresel etkilerine ilişkin farkındalık oluşturması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmekte. Bu kapsamda Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın talimatı ile 2 yıldır etkinlik haftasının tamamında katılan Bartın ili, Hareketlilik haftasına öncülük eden önemli illerden bir tanesi konumunda. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin de katkı sağladığı etkinliklere Türkiye'den 14 İl haftanın tamamını kutlarken, 10 il ise haftanın belirli günlerinde çeşitli etkinliklerle kent merkezinde kutlamakta.

Etkinlik programı dolu dolu geçti

2018 Avrupa Hareketlilik Haftası Bartın Etkinlikleri 16 Eylül Pazar günü Bartın Belediye Sosyal Tesisleri önünden açılış yürüyüşü ile başladı. Gazhane Parkı'nda tamamlanan yürüyüşün ardından jimnastik ve spor etkinlikleri ile devam eden program, etkinlik katılımcılarının kent merkezinde gerçekleştirdikleri 5 kilometrelik bisiklet turu ile devam etti. Turun ardından Kaynarca Spor Kompleksi ve Yaşam Parkı'nda En Yavaş Bisiklet Sürme Yarışması ile renklenen etkinlikler, aynı parkta grafiti sanatı ile duvarlara hareketliliğin önemi temalı görseller çizerek farkındalık oluşturuldu.

Etkinliğin ikinci günü

17 Eylül Pazartesi günü “Yaya Geçitlerini Fark Edin” konulu farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Bülent Ecevit Bulvarında ve Tersane Caddesi'nde etkinlik gönüllüleri tarafından yaya geçidini kullanan vatandaşlar için trafik kontrolü sağlanarak taşıt sürücülerini el tabelaları ile yönlendirdi. Günün diğer etkinliği ise Ödüllü Resim Atölyesinin “Temiz Çevre İçin Otomobilsiz Bartın” konulu sergisi açıldı.

Araçsız işe gelme günü

Etkinliğin üçüncü gününde de araçsız işe gelme etkinliği ve trafiksiz Bartın Sokak etkinlikleri gerçekleştirildi. Trafiğe kapatılan Davut Fırıncıoğlu Caddesi ve Hükümet Caddesi'nde haftaya farkındalık oluşturacak etkinliklerle Hareketlilik Haftası programları devam etti.

“Bisiklet Yaşamdır”

Etkinliklerin dördüncü gününde kent merkezinden denize açılan Bartın ırmağı eşliğinde boğaz bisiklet turu gerçekleştirildi. 20 kilometrelik bir güzergahta gerçekleştirilen turun ardından katılımcılar tarafından Gazhane Parkı'nda ‘Human Scale - İnsan Ölçeği' isimli belgesel gösterimi izlendi.

Sergi ve konser

Etkinliklerin beşinci gününde Bartın Kent Tarihi Müzesi önünde ‘Bartın'da Bisiklet' konulu fotoğraf sergisi açıldı. Günün akşamında ise etkinliklerin kapanış töreni yapıldı. Kaynarca Spor Kompleksi ve Yaşam Parkı'nda düzenlenen törene katılanlar için konser verildi.

Trafiksiz Cuma

2018 Avrupa Hareketlilik Haftası Bartın kutlama etkinlikleri kapsamında kent merkezinin en yoğun taşıt trafiğinin yaşandığı günlerden biri olan Cuma günü ‘Trafiksiz Cuma' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Davut Fırıncıoğlu Caddesi taşıt trafiğine kapatılarak farkındalık oluşturuldu. Kapanan yola Bartın Belediyesi tarafından banklar yerleştirilerek, yürüyerek alışverişini yapan vatandaşların dinlenmesi sağlandı.

Değerlendirme toplantısı ile gelecek planlaması yapıldı

Etkinliklerin yedinci gününde Bisiklet Yaşamdır denilerek 35 kilometrelik Bartın turu gerçekleştirildi. Turun ardından Gazhane Parkı'nda Avrupa Hareketlilik Haftasının 2018 kutlama etkinliklerinin değerlendirme toplantısı yapıldı. Bir sonraki yıl daha geniş katılım ve etkinlik ağı ile daha çok katılımın sağlanması için istişareler yapıldı.

"Hareketliliğin dostuyuz"

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, düzenlenen etkinliklerin ardından yaptığı açıklamada, “Bartın Belediyesi olarak iki yıldır Avrupa Hareketlilik Haftası programını kutluyoruz. Belirlenen programa göre kent merkezimizde birbirinden farklı etkinliklerle vatandaşlarımızın hareket etmeleri için farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. 53 ülkenin 2 bin 675 şehrinde kutlanan etkinlikleri ülkemize gerçekleştiren sayılı illerin arasında olmaktan ve haftaya öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Elimizden geldiğince ve mümkün olan imkanlarımızla vatandaşlarımızı sağlıklı bir gelecek ve hareket eden bir toplum için bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha geniş kapsamlı etkinliklerle daha çok vatandaşımıza ulaşarak bu önemli bilinçlenmeyi toplumumuza yaymalıyız. Emeği geçen herkesi kutluyor, bu tür etkinlikleri Bartın Belediyesi olarak her zaman destekleyeceğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

Etkinlik koordinatörü Artar'dan teşekkür

2008 Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri koordinatörü Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Artar, “Avrupa Hareketlilik Haftası, tüm dünyada farklı ülkelerde kutlanıyor. Bu yıl 53 ülkenin 2 bin 675 şehrinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, kimi kentte tüm haftaya yayılırken, bazılarında ise tekil günlerde kutlanmaktadır. Biz Bartın olarak Türkiye'den hareketlilik haftası etkinliklerine katılan 24 kentten bir tanesiyiz. Bartın'da da tüm hafta etkinliklerimizi kalıcı düzenlemeler, bisiklet turları, haftaya ilişkin çeşitli spor faaliyetleri ve otomobilsiz günde de bisiklet turları ile tamamladık. Bunun yanında Bartın'da Davut Fırıncıoğlu Caddesi Salı ve Cuma günleri geçen yıl trafiğe kapatılmıştı. Bu yıl da orada geçici peyzaj düzenlemeleri ile trafiğe kapattık. Bu çalışma, trafik komisyonunun aldığı karar ile tüm yıla yayılan bir iş oldu. Yılın her Salı ve Cuma günleri bu bölge araç trafiğine kapatılmaktadır. Bartın'da yaptığımız bu etkinlikler, dolayısıyla kalıcı düzenlemelere de vesile oldu. Ben, Türkiye'de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin katkılarıyla düzenlenen, Bartın'da da Pedaldaşlar Derneği'nin katkılarıyla tamamlamaya çalıştığımız etkinliklere destek veren başta Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın olmak üzere ekibine, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'e ve ekibine, Türkiye Belediyeler Birliği'nden de hafta kapsamında çalışmalar yapan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.