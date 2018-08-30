Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Valilik Çeşm-i Cihan toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya protokol üyeleri, kurul üyeleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Vali Dirim toplantıda yaptığı konuşmasında, “Gönül ister ki hiçbir ferdimiz bu kötü alışkanlıklara bulaşmasın. Bu sebeple öncelikli amacımız çocuklarımızı spor, müzik ve sosyal etkinliklere yönlendirerek onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Ancak bir şekilde bu alışkanlıklara bulaşan çocuklarımızı, gençlerimizi kurtarmak, onlara sahip çıkmak bizim için önemli bir görevdir. Ülke genelinde olduğu gibi İlimizde de her türlü bağımlılıkla topyekün mücadele ediliyor. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle ve vatandaşlarımızla elbirliğiyle mücadele ederek onlara bu güzel geleceği bağımlılığa bulaşmadan sağlamamız gerekiyor.” dedi.

Toplantıda daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından bilgilendirme sunumları yapıldı.