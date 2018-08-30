Diğer
Kategoriler
30 Ağustos 2018 17:08

Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Bartın’da “Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu” toplantısı Vali Nusret Dirim başkanlığında yapıldı.

Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı

30 Ağustos 2018 17:08


Valilik Çeşm-i Cihan toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya protokol üyeleri, kurul üyeleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.


Vali Dirim toplantıda yaptığı konuşmasında, “Gönül ister ki hiçbir ferdimiz bu kötü alışkanlıklara bulaşmasın. Bu sebeple öncelikli amacımız çocuklarımızı spor, müzik ve sosyal etkinliklere yönlendirerek onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Ancak bir şekilde bu alışkanlıklara bulaşan çocuklarımızı, gençlerimizi kurtarmak, onlara sahip çıkmak bizim için önemli bir görevdir. Ülke genelinde olduğu gibi İlimizde de her türlü bağımlılıkla topyekün mücadele ediliyor. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle ve vatandaşlarımızla elbirliğiyle mücadele ederek onlara bu güzel geleceği bağımlılığa bulaşmadan sağlamamız gerekiyor.” dedi.


Toplantıda daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından bilgilendirme sunumları yapıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BARTIN HABERLERİ
BARTIN HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç