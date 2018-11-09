Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Bartın "Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı Vali Sinan Güner başkanlığında yapıldı.

Bartın'da Bağımlılık ile mücadelede kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, temel stratejileri belirlemek, İl eylem planlarını hazırlamak, onaylamak ve uygulanmasını takip etmek ve değerlendirmek üzere oluşturulan "Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı Vali Sinan Güner başkanlığında yapıldı. Valilik Çeşm-i Cihan toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya protokol üyeleri, kurul üyeleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla mücadelenin önemine değinen Vali Güner, bağımlılıkla mücadelenin ülkelerin en önemli sorunlarının başında geldiğini, bağımlılığın tüm alanlarında sıfır tolerans gösterilmesi gerektiğini, madde bağımlılığı ile mücadele konusunda herkesin, ilgili bütün kişi ve kurumların üzerine önemli görevler düştüğünü, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılık ve süreklilik arz etmesi gerektiğini, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde ailelerin rolünün önemli olduğunu, gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutacak çeşitli aktivitelere yönlendirilmesini, madde kullanımına müsait olan metruk binaların ise bir an önce yıkılması, boş arazilerin kontrol edilmesi adına çalışmaların hızlandırılması gerektiğini bunların destekçisi ve yakın takipçisi olacağını belirtti.

Uyuşturucuyla mücadelenin, vatandaşların da aktif olarak katılımına ihtiyaç duyulan bir konu olduğunu kaydeden Vali Güner, vatandaşın uyuşturucu ile ilgili bildirimlerini, görüş ve önerilerini, uyarılarını daha sağlıklı ve hızlı bir biçimde alabilmek için İçişleri Bakanlığınca 'Uyuma' isimli bir mobil telefon uygulaması geliştirildiğini, vatandaşlarımız bu uygulamayı cep telefonlarına indirerek sisteme kaydolabileceklerini, sonrasında uyuşturucu konusundaki bildirimlerini buradan gerçekleştirilebileceklerini belirtti. Vali Güner, vatandaşların valilikte ve kaymakamlıklarda kurulan "Açık Kapı"' birimleri aracılığıyla da uyuşturucu konusunda bildirim veya şikayetlerin alınabildiğini de ifade etti. İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ulusal Uyuşturucu İle Mücadele Strateji Belgesi, 2018 Uyuşturucu İle Mücadele İl Eylem Planı doğrultusunda bağımlılıkla mücadele noktasında yapmış oldukları çalışmalar hakkında sunum yapılarak bilgi verildi. Toplantı kurumlar arası görüş ve öneriler sonrası sona erdi.