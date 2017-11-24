Bakan Eroğlu defne yaprağı fabrikasının açılışını yaptı

Eroğlu, tıbbi aromatik bitkilerin üretilmesi ve ihracatına önem verdiklerini vurgulayarak, “Dünyada bu konuda 115 milyar dolarlık pazar var. Artık kimyasal ilaçlardan dünya bu şekilde tıbbi bitkilere doğru bir yönelme ihtiyacı hissetti. Çünkü sağlık burada, güzellik burada” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir dizi ziyaret ve açılış için Bartın’a geldi. Eroğlu, ilk olarak Organize Sanayi Bölgesi’nde defne yaprağı fabrikasının açılış törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada defne yaprağının ve tıbbi aromatik bitkilerin önemine dikkat çeken Bakan Eroğlu, “Bu bitkilerin üretilmesi ve ihracatı için çok büyük önem veriyoruz. Dünyada bu konuda 115 milyar dolarlık pazar var. Tabii ki özellikle bunda ilk adım olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı var. Bu meseleye el atalım dedik. Odun Dışı Orman Ürünleri Daire Başkanlığını kurduk. Bu şekilde vatandaşlarımıza, orman köylümüze, sanayicimize, iş adamlarımıza her türlü desteği veriyoruz. Şu ana kadar yılda ancak 600 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. Bu çok az bir rakam. Çünkü Türkiye’de bu şekilde tıbbi aromatik bitkiler ve aynı zamanda özellikle odun dışı ürünler konusunda kıta Avrupa’sından çok daha fazla sayıya sahip. 13 bin 500 bitki türü var, bunun 3 bin 600’ü sadece Türkiye’de var. Başka dünyada yok. Dolayısıyla bu sektörü harekete geçirmemiz lazım. Stratejik sektör olarak ilan ettik, her türlü desteği vereceğiz. Hedefimiz 2023 yılında bu şekildeki ihracatı 5 milyar dolara yükseltmek. Özellikle ben Uğur Bey ve kızı Senem Hanım’a teşekkür ediyorum. Böyle mükemmel bir tesisi bir yılda kurmuşlar. Gerçekten ben gurur duydum. Burada şunu da belirtmemde fayda var. Defne yaprağı var ya bir şifadır. Maalesef bunu değerlendiremiyoruz. Ben hakikaten burada çalışanları görünce çok duygulandım. Üretim, ihracat ve istihdam önemli. Bu şekilde ihracat yapan, istihdam yapan, üreten iş adamları başımızın tacıdır” dedi.

Defne yaprağı kremi için anlaştılar

Kimyasal ilaçlardan tıbbi bitkilere yönelme ihtiyacının dünya genelinde arttığına dikkat çeken Eroğlu, “Tıbbi aromatik bitkilerle alakalı bir merkez kurduk. Ve şu anda 16 tane kitapçık çıkardık. Şu anda bu konuda Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile beraber bir çalışma grubu oluşturduk. Artık kimyasal ilaçlardan dünya bu şekilde tıbbi bitkilere doğru bir yönelme ihtiyacı hissetti. Çünkü sağlık burada, güzellik burada. Defne yaprağı ile ilgili çok kısa olarak söyleyeyim. Solunum hastalıklarına çok iyi geliyor, yaraları çabuk iyileştirir. Hanımları güzelleştirir. Bir takım özellikle hiç kimsenin bilmediği bir şey söyleyeceğim. Oğul otuyla birlikte kullanıldığı zaman iyi veya kötü tümörlerin büyümesini engelliyor. Çok fazla açık yaraları dahi iyileştiriyor. Yemeklerde kullanıldığı zaman lezzet katıyor” diye konuştu.

Açılış töreninin ardından dua okundu. Fabrikayı gezerek bilgi alan Bakan Eroğlu, fabrikanın sahibi Uğur Koyutürk’e teşekkür etti. Bakan Eroğlu ve Koyutürk, defne yaprağından krem yapılması konusunda anlaştı.