Bakan Özlü’den İnce’ye yerli otomobil yanıtı

Faruk Özlü, "İnce, istese de istemese de çağın bütün teknolojileriyle donatılmış olan yerli otomobili yapacağız ve 2019’da inşallah ilk prototipini ortaya çıkaracağız. Yapmayı değil bozmayı vadeden bu anlayışı milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Milletimiz bozanlara değil yapanlarla yoluna devam edecek" dedi.

Faruk Özlü, Bartın ziyareti kapsamında ilk olarak Bartın TSO’yu ziyaret etti. Ziyarette TSO Başkanı Halil Balık ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Bakan Özlü, TSO ziyaretinin ardından aday tanıtım toplantısına katıldı.

Programda konuşan Özlü, "Sizlerden büyük bir gayret, büyük bir çalışma bekliyoruz. AK Parti’yi güçlü Türkiye yolundan ayırmak için önümüze bir sürü engeller çıkardılar. Bizi en alçakça yöntemlerle yolumuzdan döndürmeye çalıştılar. Biz kararlılıkla o engelleri aştık ve hedefimize ulaşmak için yürümeye devam ettik. Ancak geçmişte olduğu gibi bugün de bu büyük yürüyüşü engellemek isteyen bir takım çevrelerin harekete geçtiğini görüyoruz. Bu kez ekonomik enstrümanlarla, kur manipülasyonlarla gerçekleştirilen operasyonların hedefi AK Partisiz bir Türkiye hedefidir. Ama nasıl ki geçmişte hiçbir operasyona boyun eğmediysek bu kez de asla ve kat’a boyun eğmeyeceğiz. Milletimizin büyük feraseti ve güveniyle 24 Haziran’da sandıkta bu manipülasyonlara en güzel cevabı hep birlikte vereceğiz. Milletimiz 24 Haziran’da hem kendilerini mecliste temsil etmek için milletvekillerini hem de Cumhurbaşkanını seçecekler. Çok duyduğumuz bir söylem var, ’İşte Cumhurbaşkanımıza veririm ama milletvekilliğinde düşüneceğiz, pek garanti vermiyoruz.’ Böyle bir söylem var. AK Parti demek Recep Tayyip Erdoğan demek, Recep Tayyip Erdoğan demek AK Parti demektir. Bir ordu düşünün komutan var seviliyor destekleniyor ve askerlerini gözden geçirip bakacağız diye bir şey olmaz. Komutan ve asker birlikte ve beraber olur. Askeri olmayan komutan güçlü komutan olmaz. Sizlerden hem mecliste hem de Cumhurbaşkanlığı sisteminde AK Parti’ye oy verecek vatandaşlarımızı ikaz etmenizi istiyorum" diye konuştu.

"Başbakanımız ve 21 bakanımız güçlü meclis için aday oldu"

Faruk Özlü, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra 21 bakanın da güçlü meclis oluşturmak için milletvekili adayı olduğunu hatırlattı. Bütün illerde en iyi adayları seçmeye çalıştıklarını belirten Bakan Özlü, şöyle devam etti:

"Adayları açıkladık, bakın 21 bakan ve başbakan ile birlikte bakanlığı bırakıp milletvekili olmak için adaydır. Bundan daha güçlü meclis olmaz. Başbakanımız dahil güçlü bir meclis oluşturmaya çalışıyoruz. Bütün illerde en iyi adayları seçmeye çalıştık. Milletvekili adaylarımız yıldız gibi parlıyorlar. Komutan ve asker beraberdir. Komutan askerleriyle güçlüdür. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan’a mecliste güç katacak arkadaşlara ihtiyaç var. Bu bakımdan bu söyleme çok dikkat edin. Biz AK Parti’ye oy veriyoruz, biz Recep Tayyip Erdoğan’a oy veriyoruz. Biz bir bütünüz, bireylerle, kişilerle işimiz olmaz. İşte bu iki sandıktan da güven çıkacak, istikrar çıkacak uyum çıkacak. Yani AK Parti çıkacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkacak. Biz 25 Haziran’dan itibaren büyük bir hızlı güçlü meclis, güçlü millet ve güçlü Türkiye için yola koyulacağız."

"Muharrem İnce’nin bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olduğunu anlıyoruz"

2023 hedeflerinin en önemli halkalarından birinin de bilim, teknoloji sanayi olduğuna vurgu yapan Bakan Faruk Özlü, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin yerli otomobil ile ilgili açıklamalarına da yanıt verdi. Özlü, "16 yıl boyunca attığımız her adım bu hedef içindir. Bundan sonraki adımlarımız da aynı hedefe doğru olacak. 2023 hedeflerimizdeki en önemli halkalardan biri de bilimdir, teknoloji ve sanayidir. Türkiye bu anlamda istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edecek. Daha fazla fabrika kuracağız, daha fazla iş yerleri açacağız. Türkiye daha fazla büyüyecek. Pastayı daha fazla büyüteceğiz. Bizler Türkiye’nin sanayi ile birlikte daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Türk Sanayisi’ne ivme kazandıracak projelerden biri de hiç şüphesiz Türkiye’nin otomobili projesidir. CHP adayı Muharrem İnce seçim konuşmasında yerli otomobil projemizi durduracağını söylüyor. Sayın İnce’nin bu konuşmasında bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olduğunu anlıyoruz. Öğretmen Muharrem İnce dersine çalışmıyor. Dersine çalışmadığı gibi öğretmek de istemiyor. Belli ki Sayın İnce, Türkiye’nin yerli otomobil projesinin teknolojik donanıma haiz bir proje olduğunu ve bir teknoloji projesi olduğunu bilmiyor. Bir Cumhurbaşkanı adayının Türkiye’nin sanayide eşik atlaması olacak olan böyle bir projeyi durdurmayı vadedebilmesi aslında nasıl bir bilgi düzeyiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Türkiye’nin otomobili sadece bir otomobil yapmak projesi değil, Türkiye’nin otomobil projesi otomotiv sektörü ile yazılımdan birleşime kadar birçok sektör için önemli bir projedir. Geleceğin otomobili adeta büyüyen yazılımlar olacak. O bakımdan elektrikli otomobil yapıyoruz. Bunu dünyada Elon Musk yapıyor, Tesla yapıyor. Otomobilimiz tamamen elektrikli otomobil olacak, çok donanımlı olacak. Maliyetinin yarısı yazılımlardan oluşacak. Böylesine bir yüksek teknolojili projeyi durduracağını söylemek gerçekte bilgisizlik ve dersine çalışmamak, dersine çalışmamak ve tembellik. Ben her zaman söylerdim Türkiye’de muhalefet tembeldir, çalışmıyor diye bakın bunun bir göstergesi" diye konuştu.

"Yapmayı değil bozmayı vadeden bu anlayışı milletimizin vicdanına havale ediyoruz"

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin TÜBİTAK ile açıklamalarını eleştiren Bakan Faruk Özlü, bugüne kadar hiçbir TÜBİTAK başkanının veteriner hekim olmadığının altını çizerek şöyle devam etti:

"Aynı Cumhurbaşkanı adayı seçilirse TÜBİTAK’ın başına veteriner getirmeyeceğini söylüyor. İnternete girin bakın bugüne kadar TÜBİTAK’ın hiçbir başkanı veteriner hekim değildir. Bilmiyor, dersine çalışmıyor. Kaldı ki iyi bir akademisyensin bilimsel çalışmalar elinde varsa bir veteriner hekim bir profesör de TÜBİTAK başkanı da olabilir. Ne demek veteriner hekimden başkan olamaz. Sayın İnce’nin çok eski bir teknoloji diye kendince küçümsemeye çalıştığı Türkiye’nin otomobili projesi yazılımı ve donanımıyla birlikte tamamen elektrikli; bütün dünyanın otomobil sektöründe bir dönüşüm yaşadığı sürecin başlangıcıdır. Bir sıçrama yapıyoruz ve teknolojide bir atılım yapıyoruz, bu proje de bunun bir enstrümanıdır. İnce, istese de istemese de çağın bütün teknolojileriyle donatılmış olan yerli otomobili yapacağız ve 2019’da inşallah ilk prototipini ortaya çıkaracağız. Yapmayı değil bozmayı vadeden bu anlayışı milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Milletimiz bozanlara değil yapanlarla yoluna devam edecek."

"Kozcağız’ın ilçe olması için elimden gelen gayreti göstereceğim"

Bartın’ın 16 Nisan referandumunda yüzde 56 oy oranı ile destek verdiğini hatırlatan Bakan Faruk Özlü, "Geçen referandumda yeni sisteme 56 oranında bir destek verdiniz. 1 Kasım seçimlerinde de AK Parti’ye yüzde 53 oranında destek verdiniz. İnanıyorum ki 24 Haziran seçimlerinde bu tablo daha da güzelleşecek. Vakit Türkiye vaktidir. Bartın’da bizim bakanlığımızı ilgilendiren bir projemiz var. Bartın OSB, bu bölgemizi genişletiyoruz. OSB’nin yanına bir OSB daha ilave ediyoruz. Bu projemizle ilgili kamulaştırma ve alt yapı noktasında bakanlık olarak gerekli desteği vereceğiz, gerekli kaynağı temin edeceğiz. Kozcağız beldemiz var. 32 bin nüfus var. İlçe olması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Ben bunun için uğraşacağım, gayret göstereceğim. Cumhurbaşkanımızla görüşmemde dile getireceğim. 24 Haziran seçimlerinin ülkemize milletimize ve Bartın’a hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizi sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Bakan Faruk Özlü, milletvekili adayları ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Zonguldak’a hareket etti.