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29 Temmuz 2018 15:58

Baraj inşaatının yapıldığı köyde vatandaşlar nöbet tutuyor

Bartın’da baraj inşaatının yapıldığı Şarköy Boğaz Mahallesi sakinleri kendilerine yerleşim yeri gösterilmemesine tepki olarak, köyün içinden geçen yol çalışmalarında seslerini duyurabilmek için nöbet tutuyor.

Baraj inşaatının yapıldığı köyde vatandaşlar nöbet tutuyor

29 Temmuz 2018 15:58


Bartın merkeze bağlı Kozcağız beldesinde baraj inşaatı devam ederken, Şarköy Boğaz Mahallesi sakinleri kendilerine yerleşim yeri gösterilmediği gerekçesiyle köy içinden geçecek yol çalışmalarını engelledi. Baraj inşaatı ile birlikte bir kısmı sular altında kalacak ve bir kısmından da yol geçecek olan Şarköy Boğaz Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, kendilerine yerleşim yeri gösterilmesi için yetkililere seslendi. Başvurularının olumsuz değerlendirildiğini öne süren köylüler, arazilerinden geçecek yol çalışmalarını durdurarak eylem başlattı.


35 gündür genç yaşlı nöbet tutuklarını ifade eden vatandaşlar, "Biz sadece köy kurmak için yerleşim alanı istiyoruz. Amacımız yolu engellemek değil. Tabii ki yol geçecek. Devletin kurallarını çiğnemiyoruz, devlet her zaman başımızın üstünde. Devletimiz bize sahip çıksın. Baraj mağduruyuz. Bize bilgi veren yok. Evlerimizi, yerlerimizi devlet kamulaştırdı. Biz devlete karşı değiliz yeter ki bize yerleşim yeri versin" diyerek çağrıda bulundular.




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