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29 Haziran 2018 18:47

Barış Akarsu, mezarı başında anıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 11 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren rock müziği sanatçısı Barış Akarsu, 39.

Barış Akarsu, mezarı başında anıldı

29 Haziran 2018 18:47

doğum gününde Amasra’daki mezarı başında anıldı.


2007 yılında 28. yaş gününü kutlamak için Bodrum’da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren rock müziği sanatçısı Barış Akarsu, ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Sanatçının ilçedeki heykelinin bulunduğu parkta bir araya gelen katılımcılar, ardından şehir mezarlığına yürüdü. Oğlunun mezarı başında gözyaşı döken anne Hatice Akarsu, "Çok güzel çizgilerle yaşatmaya devam ediyoruz. Bu güzellikle, ne mutlu bana ki duruşuyla ve sevgisiyle o güzel yüreklere girdiyse. Barışımız her zaman bizim yanımızdadır. Allah’ım kimseye evlat acısı vermesin" dedi.


Amasra’ya Azerbaycan’dan gelen Ramil Letifoğlu ise "Barış Akarsu hayranıyım. Onun için 30 saat yol geldim. Barış Akarsu hayatında çok büyük sevgiler biriktirmiş. Barış Akarsu kalbimizde yaşıyor" ifadesini kullandı.




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