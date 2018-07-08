Barış Akarsu, ölümünün 11. yıl dönümünde konserlerle anıldı

yıl dönümü dolayısıyla Barış Akarsu anısına, Ünlü sanatçı Haluk Levent Amasra ilçesinde konser verdi.

11 yıl önce Muğla’da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren ünlü rock müziği sanatçısı Barış Akarsu, ölümünün yıl dönümünde memleketi Amasra ilçesinde anıldı. Büyük Liman’daki konserde Haluk Levent konsere katılan binlerce kişiyle Akarsu’nun şarkılarını da seslendi. Barış Akarsu’nun annesi Hatice Akarsu’yu da sahneye davet eden Haluk Levent, "Barış Akarsı anma etkinliklerinin her yıl çeşitli sanatçıların katılımıyla yapılması lazım. Ben üzerime düşeni sunmaya hazırım" diye konuştu.

Gaziantep’te evinin önünde oynarken işitme cihazı çalınan 4 yaşındaki Raşit Polat’a yardım amaçlı Haluk Levent tarafından yeleğin satılması üzerine sosyal medya hesabından konseri canlı yayınlayan Levent, "Amasra’da Barış Akarsu Festivali’nde vereceğim konseri canlı yayınlama kararı aldım" ifadelerine yer verdi. Öte yandan konsere katılan yeni evlenen damat Gökhan ve gelin Pelin Atav çifti de Haluk Levent’in şarkılarına dans ederek eşlik etti.