Bartın Belediye Başkanı Akın, Ilgaz Belediyesi’ni ziyaret etti

Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası toplantısı için Ilgaz’a giden Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Çankırı’nın Ilgaz Belediyesi’ni ziyaret etti.

Samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır misafirlerine belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ziyaretin ardından Ilgaz esnafını ziyaret eden Akın, bol ve bereketli kazançlar diledi.

Ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Akın, “Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası toplantısı için bulunduğumuz Ilgaz’da, Ilgaz Belediyesi’ni ve Ilgaz esnafını ziyaret ettik. Toplantımıza ev sahipliği yaparak bizlere ilgilerini eksik etmeyen Ilgaz Belediye Başkanımız Sayın Arif Çayır’a ve Belediye yetkililerine misafirperverlikleri için şükranlarımı sunuyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.