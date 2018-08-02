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02 Ağustos 2018 15:04

Bartın Belediye meclisi Ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Bartın Belediye Meclisi, Ağustos ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Bartın Belediye meclisi Ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleşti

02 Ağustos 2018 15:04

Belediye Başkanı Cemal Akın Başkanlığı’nda toplanan mecliste 6 madde görüşülerek karara bağlandı.


Yoklama ile başlayan toplantı gündemin birinci olan memur kadro değişikliği talebinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde ise Esenyurt Minibüsleri Özel Halk Otobüsleri olarak çalışmaları için geçiş süreçleri ve ödeme şekilde ile ilgili konu görüşüldü. Oylamaya sunulan madde oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesi olan Bartın Belediyesi Gelir Tarifesine ilave yapılması talebi kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesi olan Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Bartın İline, Amasra İlçesine ve Abdipaşa Beldesi’ne Ilındır Göletinden ve Bahçecik Ulupınar kaynağından içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanması ile ilgili protokolün incelenmesi ve gerekli kararın alınması talebi kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde İmar Komisyonuna havale edilen, Tuna Mahallesi, tapuda 462 ada, 95 parsel nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyede “ A “ ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebi görüşülerek oylamaya sunularak kabul edildi. Gündemin 6’ıncı madde ise İmar Komisyonuna havale edilen, Bartın İli 1/5000 ölçekli Revizyon+İlave Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Revizyon+İlave Uygulama İmar Planı görüşülerek oy birliği kabul edildi. Toplantının ardından açıklamada bulunan Başkan Cemal Akın,” Bartın Belediye Meclisi üyelerimiz ile birlikte Ağustos ayı toplantımızı gerçekleştirdik. Görüşülen maddelerin karara bağlanması ile alınan kararların Bartın halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Meclis üyesi arkadaşlarımıza da çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.




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