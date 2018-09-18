Bartın Belediyesi 3 bin kişiyi Anıtkabir'e götürdü

11 Temmuz'da başlayan organizasyonda 3 bin bayan Başkent Ankara'yı gezme imkânı buldu.

Bartın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda geleneksel hale gelen Kültür Turları bu sene Başkent Ankara'ya düzenlendi. 11 Temmuz'da başlayan organizasyonda 3 bin bayan ve çocuk Ankara'yı gezme fırsatı buldu. Ücretsiz olarak gerçekleşen turlarda katılımcılara Anıtkabir, Göksu Parkı, Altınköy Açık Hava Müzesi gezdirildi. Kültür gezilerine katılan katılımcılar gezi sonrası memnuniyetlerini dile getirirken, Belediye Başkanı Cemal Akın'a teşekkürlerini ileterek, hem eğlendiklerini, hem de tarih dolu yerlerde gezerken mutlu olduklarını ifade ettiler.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Daha önceki yıllarda Bolu, Kastamonu ve Milli Mücadelenin başladığı Samsun'a Kültür Turları düzenlemiştik. Geleneksel hale getirmiş olduğumuz turlarımızı bu sene ise Başkent Ankara'ya gerçekleştirdik. 11 Temmuz 2018 tarihinde ilk kafilesini uğurlamış olduğumuz Ankara Kültür Turu organizasyonumuzu 3 bin vatandaşımızın katılımı ile tamamladık. Katılımcıların memnuniyeti bizleri çok mutlu etti. Önümüzde ki yıllarda da bu tür organizasyonlar yapmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum” dedi.