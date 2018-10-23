Bartın Belediyesi yeni araçlarını tanıttı

Bartın Belediyesi araç ve ekipman desteğini genişletmeye devam ediyor. Bartın Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü araç filosuna kazandırılan araçlar için Hükümet Caddesi'nde Kent Müzesi önünde tanıtım töreni ve kurban kesimi yapıldı.

Halkın da yoğun katılım gösterdiği törene Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin, Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yılmaz Akdeniz, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Barış Özkan, MHP Kadın Kolları Başkanı Nuran Akmaz, MHP Merkez İlçe Başkanı Murat Demir ile vatandaşlar katıldı.

10 yılda 10 milyon TL

Bartın halkına daha hızlı ve etkin hizmet götürmek amacıyla araç filosuna yeni araçlar ve ekipmanlar eklemeye devam ettiklerini belirten Başkan Akın, son 10 yılda 10 milyon TL değerinde araç ve ekipman aldıklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bartın Belediyesi olarak bugüne kadar pek çok hizmet yaptık. Bu hizmetleri yaparken de ekipmanlarımızı kullandık. Belediye çalışanları Bartın'a hizmet veriyorlar. Hizmet verirken de bulundukları mekânlarının çok iyi olması gerekiyor. Onun için biz Bartın Belediyesi olarak İtfaiye Müdürlüğü, Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü, tamirhanelerimizin bulunduğu alanları, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün bulunduğu alanları hepsini yeniden yaptık ve dizayn ettik. Göreve geldiğimizde ekipman anlamında çok büyük sıkıntımız vardı. Misafirlerimiz geldiğinde, müfettişlerimiz geldiğinde bir araç veremiyorduk, kendi araçlarımızı tahsis ediyorduk ya da araç kiralıyorduk. O günlerde bu güne hepsi peşin olmak şartıyla 4 kepçe, 8 otomobil, 1 paletli eksvatör kazıcı, 2 morglu cenaze nakil aracı, 1 morglu cenaze yıkama aracı, 12 kamyonet, 1 itfaiye aracı, 1 silindir, 1 arama kurtarma ekipmanlı itfaiye aracı, 1 forklift, tuzlama ve kar küreme aparatlı kamyon, asfalt disbritörü kamyonu, 3 motosiklet, 1 kanal temizleme kamyonu, 1 kanal görüntüleme kamyonu, 1 vidanjör kamyonu, 1 zodyak bot, 1 jet ski, 720 KW gücünde 5 jeneratör, 3 kar bıçağı, su kayıp kaçak tespit ekipmanları, bugün itibariyle de 3 tane kamyonet bir de kepçemizi Belediyemiz araç filosuna kattık. Bugün aldıklarımız 885 bin 500 TL değerinde. Bugüne kadar aldığımız araçlarımız da 10 milyon TL. Bu Bartın gibi bir Belediyede çok önemli bir para diye düşünüyorum. Bu ekipmanlar olmayınca iş göremiyorsunuz hatta o kadar çok çalışıyoruz ki bazen bunlar bile yetmiyor. Yetmediği zaman da ihaleye çıkarak kiralık eksvatörler almak durumunda kalıyoruz. Bunların hepsini de Bartın halkının helal paralarıyla yapıyoruz. Halkımızın parasını çar çur etmeden Bartın'a harcıyoruz. Artık alt yapıyla ilgili sıkıntımız kalmadı. Doğalgazın girmediği 2 sokağımız kaldı. Onun haricinde doğalgaz yapılmayan, yolları yapılmayan yer kalmadı. Belki münferiden olan yerler vardır.

“Emeği Olan Herkesten Allah Razı Olsun“

Türkiye'de çok büyük bir su sıkıntısı var. Bartın'ımızda da son yılların en büyük su sıkıntısını yaşıyoruz. Çünkü Ulupınar'dan gelen su hattımız kurudu, bu hattımızda şuan suyumuz yok. Ama çok şükür Çayırköyü'nden gelen suyumuzdan dolayı ciddi bir su sıkıntısı yaşamadık. Evlerde içilebilir suyumuz var. Kanalizasyonumuz artık ırmağa akmıyor, birkaç yerde akıyor olabilir ama bununla ilgili de çalışmalara başladık. Artık ırmağımıza mikrop akmıyor. Belediyemizin hizmetlerini tek tek anlatmayacağım. Allah bizlere nasip etti ve arkadaşlarımızla birlikte bu çalışmaları yaptık. Bartın halkımızla birlikte el ele, kol kola bunları yaptık. Emeği olan herkesten Allah razı olsun. Biz gücümüz yettiği kadarıyla Bartın'a layık olmaya çalışıyoruz.” dedi.

Kesilen kurbanın ve edilen duaların ardından Belediye Başkanı Akın ve törene katılanlar, araçları inceleyerek araçlar hakkında bilgi aldı. Daha sonra ise vatandaşlara ikramda bulunuldu.