Bartın Belediyesinden asfalt çalışması

Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Belediye olarak halkımız için daha yaşanabilir, güzel ve modern bir kent oluşturmak üzere tüm ekiplerimizi mahallelerimize sevk etmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede bir taraftan alt yapıda görevli ekiplerimiz şebeke suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları gibi ihtiyaçları karşılarken bir taraftan da üst yapı ekiplerimizle alt yapı, inşaat çalışmaları ve benzeri sebeplerden dolayı hasar gören yolları bakımdan geçirip yeniden düzenliyoruz. Bunun yanında vatandaşlarımıza ulaşım kolaylığı sağlamak için yeni imar yolları açıyor, kaldırımlar merdivenler yapıyor, beton parke, sathi asfalt ve sıcak asfalt malzemelerle yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları yapıyoruz. Ekiplerimiz son olarak Şiremirçavuş ve Gecen Mahallelerinde ulaşım sorunu yaşanan noktalarda sıcak asfalt ile yo düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Üst yapısı ve alt yapısıyla uzun yıllar sıkıntı yaşanmayacak daha güzel ve modern görünüme sahip bir Bartın oluşturmak için tüm gücümüzle gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.