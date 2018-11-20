Bartın Belediyesi'nin 2019 bütçesi 110 milyon TL

Belediye Başkanı Cemal Akın başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantıda Bartın Belediyesi 2019 mali yılı analitik bütçesi 110 Milyon TL olarak belirlendi. Kararın alınmasının ardından toplantı sona erdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Belediye Meclis Toplantımızda analitik bütçemizi 110 Milyon TL olarak belirledi. Tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Alınan kararın ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.