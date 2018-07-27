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27 Temmuz 2018 12:48

Bartın Devlet Hastanesi’ndeki yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

Bartın Devlet Hastanesi’nde UMKe, 112 sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerince gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Bartın Devlet Hastanesi’ndeki yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

27 Temmuz 2018 12:48


Senaryo gereği hastane binasında çıkan yangında mahsur kalan hastalar, camlardan tahliye edildi. UMKE, 112 acil sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerini ortaklaşa olarak gerçekleştirdiği tatbikat izleyenlerden tam not aldı. İl Sağlık Müdürü Dursun Koç ise "Tatbikat için ciddi bir hazırlık yapıldı. Süreç güzel yönetildi. Arkadaşlarımızla birlikte bu tür olayları yönetebilme noktasında kendimizi de görmüş olduk. Tatbikatta emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür yangınlar meydana gelmez. Bizim de her türlü olağanüstü şartlara ve afete hazırlıklı olma zorunluluğumuz var. Bu tür tatbikatlarla da bu hazırlıkları yapmak durumundayız" ifadelerine yer verdi.




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