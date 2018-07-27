Bartın Devlet Hastanesi’ndeki yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

Senaryo gereği hastane binasında çıkan yangında mahsur kalan hastalar, camlardan tahliye edildi. UMKE, 112 acil sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerini ortaklaşa olarak gerçekleştirdiği tatbikat izleyenlerden tam not aldı. İl Sağlık Müdürü Dursun Koç ise "Tatbikat için ciddi bir hazırlık yapıldı. Süreç güzel yönetildi. Arkadaşlarımızla birlikte bu tür olayları yönetebilme noktasında kendimizi de görmüş olduk. Tatbikatta emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür yangınlar meydana gelmez. Bizim de her türlü olağanüstü şartlara ve afete hazırlıklı olma zorunluluğumuz var. Bu tür tatbikatlarla da bu hazırlıkları yapmak durumundayız" ifadelerine yer verdi.