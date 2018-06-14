Bartın Emniyetinden drone ile bayram denetimi

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramının huzur ve güven ortamında kutlanması amacıyla Bartın ilinde Asayiş ve Trafik yönünden denetimlerimiz hem karadan hem de havadan denetim yapıldı. 3 İlçe 34 ekip ve 200 personelin katılımı gerçekleştirilen uygulama neticesinde bin 98 şahıs sorgulanırken 267 araç kontrol edilip 6 araca bin 644 TL cezai işlem uygulanırken aranması olan 3 şahıs yakandı.

Öte yandan drone havadan yapılan uygulama neticesinde Aladağ Mahallesinde meydana gelen kablo hırsızlığı olayı şüphelisi yakalandı. Ekipler tarafından yakalanan şahıs yaşı küçük olduğundan çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi.