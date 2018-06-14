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14 Haziran 2018 22:27

Bartın Emniyetinden drone ile bayram denetimi

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından drone ile bayram öncesi denetim yapıldı.

Bartın Emniyetinden drone ile bayram denetimi

14 Haziran 2018 22:27


Bartın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramının huzur ve güven ortamında kutlanması amacıyla Bartın ilinde Asayiş ve Trafik yönünden denetimlerimiz hem karadan hem de havadan denetim yapıldı. 3 İlçe 34 ekip ve 200 personelin katılımı gerçekleştirilen uygulama neticesinde bin 98 şahıs sorgulanırken 267 araç kontrol edilip 6 araca bin 644 TL cezai işlem uygulanırken aranması olan 3 şahıs yakandı.


Öte yandan drone havadan yapılan uygulama neticesinde Aladağ Mahallesinde meydana gelen kablo hırsızlığı olayı şüphelisi yakalandı. Ekipler tarafından yakalanan şahıs yaşı küçük olduğundan çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi.




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