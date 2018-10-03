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Bartın Emniyetinden kaçak içki operasyonu

Bartın Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır kaçak içki ele geçirildi.


Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir otomobil içerisinde 36 adet yabancı bandrollü kaçak içki, 26 adet geçersiz bandrollü içki ve 72 adet içki ve 60 adet yabancı menşeli bandrol ele geçirildi. Bartın Şehirlerarası Otobüs Terminali karşısında durumundan şüphelenilen ve durdurulan araçta yapılan arama sırasında ele geçirilen kaçak içki ve diğer materyallere el konuldu. Şüpheli M.Y. isimli şahıs hakkında ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan tahkikat başlatıldı.

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