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19 Mayıs 2018 23:39

Bartın esnafı halkla iftarda buluştu

Şadırvan ve Aşağı Cami sokak esnafları ikinci geleneksel 2 iftarda halkla bir araya geldi.

Bartın esnafı halkla iftarda buluştu

19 Mayıs 2018 23:39


Düzenlenen iftar programına Bartın AK Parti Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın İl Müftüsü Mahmut Gündüz, Ak Parti İl Başkanı Turhan kalaycı, Daire Müdürleri ve 600 den fazla vatandaş katıldı. Düzenlenen iftarda konuşan Bartın İl Müftüsü Mahmut Gündüz şöyle dedi:


”Mübarek Ramazan ayı, milletimizin iftihar edilecek hasletlerinin daha fazla ortaya çıktığı bir zamana işaret etmektedir. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, cömertliğin, şefkatin ve merhametin ete kemiğe bürünmesi özellikle bu rahmet ayında gerçekleşmektedir. Yüce dinimizin güzelliklerine erişebilmek ve nefsin tasallutundan sıyrılabilmek bu ayın sunduğu kutsal mesajlara vakıf olmakla mümkündür. İftar sofralarının etrafında inşa edilen manevi köprülerle; kalplerimize huzur, yüreklerimize sıcaklık ve bakışlarımıza umut hâkim olur. Ne var ki, idrak ettiğimiz bu Ramazan ayında yoksulluğun ve sefaletin pençesine düşmüş insanlar için aynı şeyi söylememiz çok zordur. Mesela Somali’deki açlık ve yaşanan dramlar hepimizi fazlasıyla üzmektedir. Bu kapsamda Somalili kardeşlerimize elimizi uzatalım, gönüllerimizi açalım ve gücümüzün yettiği kadar yardımlarımızı onlara yönlendirelim. Ancak Somalililerin yaşadığı sosyal ve ekonomik felaketin benzerini ülkemizde de yaşayanlar bulunduğunu unutmayalım. İşin bir başka önemli tarafı da yapılan yardımların siyasi şova dönüşme emaresi vermesidir. Yüce dinimizin bir elin verdiğini diğer elin görmemesi gerektiğine vurgu yapmasına rağmen, Somalili çaresizlerin siyasi çıkar malzemesi olarak görülmesi büyük bir günah ve şarlatanlıktır. Her şeye rağmen, bir dilim ekmeğe muhtaç çocukların ölümle imtihanı insanlığın en büyük ayıbı ve skandalı olarak karşımızdadır.Bir tarafta çok tüketen, israf ve lüks içinde yaşayanların varlığı söz konusu iken, diğer tarafta içecek su, karnını doyuracak aş bulamayanların hazin tablosu yüreklerimizi burkmaktadır.”




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