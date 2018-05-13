Bartın Kent Müzesi’ne bir ödül daha

kez düzenlenen Müze Özendirme Yarışması’nda Kent Müzeleri kategorisinde ödül kazanan ve Bartın Belediyesince 27 Ocak 2018’de açılan Bartın Kent Müzesi’nin ödülünü Kastamonu’da düzenlenen törende Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz’den aldı.

Tarihi Kentler Birliği’nin “2016 Yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje Uygulamalarını Özendirme Yarışması"nda 61 proje başvurusundan ödül alan 8 proje içinde yer alan ve daha açılmadan geçen yılda ödül kazanan Bartın Kent Müzesi’nin ikinci ödülü de Tarihi Kentler Birliği’nden geldi. Bartın Belediyesi tarafından yapılan ve 27 Ocak 2018 tarihinde hizmete açılan Bartın Kent Müzesi ikinci ödülünü daha kazandı. Tarihi Kentler Birliği tarafından, Anadolu coğrafyasında müzeleri özendirmek ve geliştirmek amacıyla ilk kez 2016 yılında yapılan Müze Özendirme Yarışmasına, bu yıl 36 belediye farklı ölçeklerdeki 39 müze ile başvurdu. TKB Müze Özendirme Yarışması 2 aşamalı bir değerlendirme sürecinin sonunda; Yaşam Kültürü, Arşiv/Koleksiyon, Kent Müzesi, Milli Mücadele, Arkeopark ve Sanayi Müzesi olmak üzere 6 kategoride ödüllendirildi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Cemal Akın, "1885 yılında yapılmış ve 54 yıl belediye hizmet binası olarak hizmet vermiş tarihi binamızı uzun uğraşlar sonunda Kent Tarihi Müzesi olan projelendirdik ve yapım çalışmalarına başladık. Kısa bir süre sonra çalışmalarımızı tamamlayarak müzemizi halkımızın hizmetine sunduk. İlimizin tanıtımı açısından büyük önem arz eden bu projemiz Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği “Özendirme Yarışması’nda” ödül kazandı. Bartın’da yaptığımız kültürel ve tarihsel miras eserlerimize verdiğimiz değerin, yaptığımız restorasyon ve düzenleme çalışmalarının ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu ödülü kazanmamızda emeği geçen herkese ve ödüle layık gören jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Bartın Kent Müzesi Ödülümüz, Bartın’ımıza hayırlı olsun” dedi.

Başkan Akın, daha sonra Tarihi Kentler Birliği’nin bu yıl 2.sini düzenlediği Müze Özendirme Yarışması’nda Kent Müzeleri kategorisinde ödül kazanan Bartın Belediyesi tarafından yapılan Bartın Kent Müzesi’nin görsellerinin de yer aldığı sergiyi Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Prof. Dr. Metin Sözen ve belediye başkanları ile birlikte gezdi.